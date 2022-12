China 2023: „Kommunikation mit den USA stellt für Regierung Xi weiterhin eine Priorität dar“

Warum sollte man jetzt in China investieren, wenn die politische Lage so instabil ist und die Handelsspannungen mit Europa und den USA zunehmen?

Chen: Es lässt sich nicht leugnen, dass die Beziehungen zwischen den beiden größten Staatsoberhäuptern für die Weltwirtschaft unglaublich wichtig sind, weshalb das persönliche Treffen zwischen Biden und Xi für die Anleger ein willkommener Anblick war. Vor allem die dreistündige Dauer des Treffens und Bidens Rede auf der Pressekonferenz im Anschluss an das Treffen werden vielen aufgefallen sein, da sie die angebliche neue Bedrohung durch den Kalten Krieg beseitigten. Es gab auch Folgetreffen auf hoher Ebene, einschließlich des Besuchs von Außenminister Blinken in China zu weiteren Gesprächen – ein weiteres positives Signal, dass wir nun konkrete Taten und nicht nur Worte erwarten können.

Schließlich darf auch die Bedeutung der Körpersprache nicht übersehen werden. Das glückliche Foto von Biden und Xi mit einem breiten Lächeln auf Xis Gesicht, das nach dem Treffen in den chinesischen Staatsmedien veröffentlicht wurde, ist bemerkenswert. Wir glauben, dass die positive Berichterstattung über die Diskussion sowohl in den USA als auch in China auf konstruktive Fortschritte hindeutet. Nach dem Parteitag sollten die Anleger die Verbesserung der Kommunikation zwischen den USA und China beachten.

Während des Parteitags wurde der chinesische Botschafter in den USA, Qin Gang, in bemerkenswerter Weise in das chinesische Zentralkomitee befördert. Wir sind der Meinung, dass dies ein deutliches Zeichen dafür ist, dass die Beziehungen und die Kommunikation mit den USA für die Regierung Xi weiterhin eine Priorität darstellen.

In Anbetracht der aktuellen Bewertung und dessen, was der Markt eingepreist hat, gehen wir davon aus, dass der chinesische Markt von hier aus eher nach oben überrascht.

Welche Themen/Sektoren sind vielversprechend – Sie erwähnten Global Carbon Transformation, Electric Vehicles & Future Mobility, China Internet, China Health Care, Bloomberg China Bond Inclusion – Equities.

Chen: Konsum: In China ziehen jedes Jahr 20 Millionen Menschen vom Land in die Stadt. Im Jahr 1990 lag die Zahl der Stadtbewohner bei 9 Millionen. Heute leben 170 Millionen der 1,4 Milliarden Chinesen in Städten. Das sind unglaubliche Zahlen im Vergleich zu anderen Ländern. Wir glauben, dass diejenigen, die in die Stadt ziehen, dies tun, um besseren Zugang zu höherer Bildung zu erhalten und ihre Lebensbedingungen insgesamt zu verbessern. China hat die bevölkerungsreichste Mittelschicht der Welt, und dies wird zu einem Bedarf an Gütern und Dienstleistungen führen, was für globale Investoren eine Gelegenheit zum Engagement darstellt.

Neben der wachsenden Nachfrage wird es unserer Meinung nach zu einer weiteren Konsolidierung in diesem Sektor kommen, damit die Unternehmen weiter expandieren und wachsen können und einen Service aus einer Hand anbieten können, um dem modernen Lebensstil in China gerecht zu werden. Wir glauben, dass chinesische Internet-Aktien die Übertragungsmotoren für den inländischen Konsum sind, da dieser online stattfindet. Wir gehen davon aus, dass die von den chinesischen Tech-Unternehmen gewonnenen Marktanteile intakt bleiben werden, da sich die Konsumgewohnheiten der Kunden im Laufe der dreijährigen Covid-Periode stark weiterentwickelt haben und nicht mehr zurückgehen werden. Darüber hinaus expandieren die Tech-Unternehmen zu Dienstleistungen, die von den Haushalten in großem Umfang genutzt werden. Daher erwarten wir keinen Rückgang der Nutzer, selbst wenn China die vollständige Wiedereröffnung erreicht hat.

Anleger haben großes Interesse am weltweit größten Verbrauchermarkt für physische Güter, am E-Commerce-Markt und an der Internetbevölkerung. Wir glauben, dass diese Trends anhalten und weiter zunehmen werden, um zum Wachstum Chinas beizutragen.

Modernisierung: Auch die technologische Entwicklung in China hat im letzten Jahrzehnt einen unglaublichen Sprung gemacht. Die reifen Marktführer werden weiterwachsen und sich auf Spitzensektoren ausdehnen, um dem Land zu helfen, bei der Bewältigung der globalen Unsicherheit unabhängig zu werden. Die Absicht der Regierung, die technologische Entwicklung zu fördern, ist in ihrem 14. Fünfjahresplan klar dargelegt. In diesem florierenden Sektor finden Investoren einzigartige Möglichkeiten, insbesondere im Rahmen von Chinas STAR Market, dem „China Nasdaq“. Seit seiner Gründung im Juli 2019 hat sich der STAR Market zu einem der größten IPO-Märkte der Welt und zu einem der wichtigsten Börsenplätze für prominente chinesische Einhörner entwickelt.

Gesundheitswesen: Die alternde, aber sich schnell modernisierende Bevölkerung des Landes sorgt dafür, dass dies in den kommenden Jahrzehnten ein wichtiges Thema sein wird

ESG: China hat beim Wachstum der Stromerzeugungskapazität aus erneuerbaren Technologien andere Weltmarktführer überholt. Wir glauben, dass Anleger davon profitieren können, wenn sie sich auf Chinas Umstellung auf eine Netto-Null-Wirtschaft bis 2060 und die Fähigkeit der Regierung, Veränderungen zu bewirken und Ziele zu erreichen, einstellen.

Elektrofahrzeuge: China ist der weltweit größte Markt für Elektrofahrzeuge (EV). 2020 werden in dem Land rund 1,4 Millionen EVs verkauft, was über 40 % der weltweit verkauften EVs entspricht. Die chinesische Regierung gibt Milliarden von Dollar für die Subventionierung von Elektroautoherstellern aus, um das Wachstum anzukurbeln und sicherzustellen, dass Elektroautos für den chinesischen Durchschnittsbürger erschwinglich sind.

Wie hat sich die Bewertung der chinesischen Technologieunternehmen verändert?

Chen: China hat eine sehr intensive Phase der Neuausrichtung durchlaufen. Im Laufe des Jahres 2021 und im ersten Quartal 2022 hat die Regierung einen Rahmen geschaffen, um dem Wachstum in China, insbesondere im Internetsektor, durch die Einführung einer Reihe von Vorschriften Rechnung zu tragen. Die Einführungsphase, die Chinas digitalen Sektor betraf, ist nun vorbei, wie mehrere führende Mitglieder der Regierung in Peking bestätigten. Sie ist nun in die Umsetzungsphase übergegangen, ohne dass seither neue wichtige Vorschriften angekündigt wurden. Mit Blick auf die Zukunft glauben wir, dass es viele positive Katalysatoren für die Branche geben wird. Die Technologie ist einer der Schlüsselsektoren für die chinesische Regierung, da die digitale Wirtschaft 40 Prozent des chinesischen Wachstums ausmacht. Die Bewertung des chinesischen Internetsektors liegt 3 Standardabweichungen unter dem Mittelwert der letzten 10 Jahre, was unserer Meinung nach hervorragende Einstiegsmöglichkeiten in China schafft.

Was sind die größten Chancen und Risiken bis 2023?

Chen: Potenzieller Gegenwind:

– Kostensenkungen bei den Unternehmen und weiteres fundamentales Wachstum zur Ausweitung der Geschäftsbereiche

– Die Stimmung der Verbraucher wird sich von ihrem historischen Tiefstand erholen.

Wir sind jedoch der Meinung, dass der Konsum durch die positiven Ergebnisse der Immobilienbranche und die Lockerung der Haushaltspolitik angekurbelt werden wird. Wir gehen davon aus, dass die Wirtschaftsarbeitskonferenz im Dezember nach dem Kongress der KPCh konkretere wirtschaftspolitische Maßnahmen vorlegen wird, die sich mit der Frage befassen, wann der Konsum in China wieder anziehen wird.

Unter der Voraussetzung, dass 1) der Fahrplan für die Wiedereröffnung Chinas bestätigt wird, 2) eine „Untergrenze“ für den Immobiliensektor eingeführt wird und konkrete Maßnahmen zur Beruhigung von Finanzierungen angekündigt werden und 3) die Kommunikation zwischen den USA und China sich verbessert hat, erwarten wir in absehbarer Zeit eine Überraschung nach oben und einen deutlichen Aufschwung bei chinesischen Aktien, da sich die Anleger wieder auf die Fundamentaldaten einzelner Aktien konzentrieren, nachdem sie bedeutende politische Anpassungen gesehen haben, die die Wahrscheinlichkeit negativer Ergebnisse in den drei oben genannten Schlüsselbereichen vermindern.

Spielen ESG-Kriterien für chinesische Manager eine Rolle?

Chen: ESG-Kriterien sind ein wirksamer Filter für Unternehmen, die Chinas Zukunftsplänen für ein gesünderes und saubereres China am besten entsprechen. Chinesische Investoren und Emittenten sind dabei, ESG-Erwägungen in ihre Entscheidungsfindung einzubeziehen, angetrieben durch starke regulatorische Initiativen zur Förderung von ESG-Praktiken und Offenlegungen. Chinas grüner Wandel hat begonnen, und ein grünes China sieht vielversprechend aus, wie seine ESG-Ziele im 14. Fünfjahresplan und seine längerfristigen Ziele zeigen, zu denen unter anderem das Erreichen der Kohlenstoffneutralität bis 2060 gehört. Wir sind der Meinung, dass Chinas Engagement für ein grüneres und gesünderes China den Anlegern weltweit in den kommenden Jahrzehnten noch nie dagewesene Anlagemöglichkeiten bietet, und daher sind ESG-Kriterien für chinesische Manager von entscheidender Bedeutung.