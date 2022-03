Russland will Öl & Gas nur noch gegen Rubel, Gold und Bitcoin verkaufen. Sind wir Zeuge einer neuen Zeitrechnung? Sehen wir den Anfang vom Ende des US-Dollars und wird er abgelöst durch Bitcoin als neue Weltreservewährung? Was spricht dafür, was dagegen? Warum mined Exxon Mobile jetzt Bitcoin und bei welchen Preismarken kaufe ich Bitcoin, fragt Finanzexperte Marc Friedrich.