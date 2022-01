Neue Leiter des deutschen Drittvertriebs von Fidelity

Fidelity nominiert für die Führung seines Drittvertriebs in Deutschland eine Doppelspitze um Bettina Bosch (34), Head of Fund Buyer Business, und Ulrich Sponer (48), Head of Distribution Fund Seller.

Neben der Gesamtleitung des deutschen Wholesale-Geschäfts werden Bosch und Sponer weiterhin ihrer jeweiligen Vertriebseinheit vorstehen. Sie berichten an Christophe Gloser, Head of Sales, Continental Europe, und rücken in das von Alexander Leisten, Country Head Germany, geführte German Management Committee auf. Zudem wird Torsten Barnitzke seine bisherige Rolle erweitern und das Wholesale-Führungsteam als Head of Key Account & ESG Distribution ergänzen. Damit unterstreicht Fidelity den hohen Stellenwert von Nachhaltigkeit für die Weiterentwicklung seines Deutschlandgeschäfts. Torsten Barnitzke wird an Ulrich Sponer berichten. Der bisherige Leiter des deutschen Drittvertriebs, Christian Machts, übernimmt im Unternehmen als Chief Administrative Officer, Europe neue Aufgaben auf europäischer Ebene.

Bettina Bosch, Fidelity

Hierzu Alexander Leisten: „Ich freue mich außerordentlich, dass wir Bettina Bosch und Ulrich Sponer für die Leitung des Wholesale-Geschäfts gewinnen konnten. Beide haben ihre Führungsqualitäten und Vertriebsexpertise schon in ihren bisherigen Rollen unter Beweis gestellt und so maßgeblich zum Erfolg des Teams beigetragen. Wir setzen mit dieser Entscheidung auf Kontinuität – sowohl für das Vertriebsteam wie auch für unsere Kunden. Mit Torsten Barnitzke haben wir zudem einen ausgewiesenen Nachhaltigkeitsexperten in unseren Reihen, der dazu beitragen wird, diesen zentralen Teil unseres Geschäfts weiter fortzuentwickeln. Insofern sehen wir uns für die Zukunft des deutschen Drittvertriebs hervorragend aufgestellt.“

Christophe Gloser ergänzt: „Die Ausgangssituation für den deutschen Drittvertrieb ist exzellent. Die Einheit hat ihr verwaltetes Vermögen von 11,9 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal 2019 auf 20,5 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 2021 fast verdoppelt. Das ist ein hervorragendes Teamergebnis, das uns zuversichtlich für die Zukunft stimmt.“

Bettina Bosch verfügt über langjährige Erfahrungen in der Vermögensverwaltung und dem Investment Banking. Ihre Karriere bei Fidelity begann sie 2017 als Associate Director im institutionellen Geschäft. Im Januar 2020 wechselte sie in die Fund Buyer-Einheit, die sie seit Juli 2020 leitet. In dieser Einheit bündelt das Unternehmen die Betreuung von Großkunden wie Dachfonds, Vermögensverwalter und Family Offices. Vor ihrer Tätigkeit bei Fidelity war sie Vice President bei der Credit Suisse in Frankfurt am Main und arbeitete im Bereich Fixed Income Sales (Rates) für deutsche und österreichische institutionelle Anleger (Schwerpunkt Bank Treasuries & Asset Managers).

Ulrich Sponer verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Branche und leitet seit 2019 das deutsche Fund Seller-Geschäft von Fidelity International. In dieser Einheit koordiniert Fidelity sein Geschäft mit Banken, Versicherungen, Finanzberatern und Fondsplattformen. Zuvor verantwortete er bei Allianz Global Investors als Head of Key Account Management Banks die Vertriebsaktivitäten mit großen Privatbanken. und war lange in verschiedenen Führungspositionen in der Zentrale der Commerzbank tätig, unter anderem für die Produkteinführung und -steuerung im Privatkundengeschäft.

Torsten Barnitzke blickt auf über 20 Jahre im Finanzsektor zurück. Er stieß 2014 als Sales Director Bank Distribution zu Fidelity. Zuletzt war er als Head of Key Accounts Distribution für den Vertrieb an Banken zuständig. Er kommt von der DWS, wo er zuvor verschiedene andere Leitungsfunktionen im Vertriebs- und Marketingbereich inne hatte.