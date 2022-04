Ökoworld unterstützt die Aktion „Cash. hilft der Ukraine mit Anzeigenerlösen“

In der kommenden Ausgabe widmet sich Cash. in einer Sonderstrecke den langfristigen Folgen aus der Ukraine-Krise und hat die Aktion "Cash. hilft der Ukraine mit Anzeigenerlösen" ins Leben gerufen. Die Fondsboutique Ökoworld aus Hilden ist dabei und setzt mit ihrer Anzeige ein Zeichen für Frieden und Solidarität. Seien auch Sie dabei und helfen Sie Helfen.

Der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine beschäftigt uns bereits seit Wochen. Dabei richtet Cash. den Blick natürlich auch auf die wirtschaftlichen Folgen der Krise. Doch angesichts der großen Not der Menschen aus der Ukraine fällt es der Cash.-Redaktion schwer, sich weiter ausschließlich mit Kapitalanlagen und der Absicherung der Lebensrisiken zu beschäftigen.

So ist eine Idee enstanden: Wir müssen helfen und die Branche dabei mit ins Boot holen. Deshalb wird es in der kommenden Ausgabe der Cash., die Ende April erscheint, eine der Ukraine gewidmete Sonderstrecke geben. Auf 16 Seiten beschäftigen wir uns darin auch mit den wirtschaftlichen Folgen des Konfliktes – gleichzeitig werden aber die Anzeigenerlöse zu 100 Prozent der Ukraine und den Menschen in Not zugute kommen.

Ökoworld, der Pionier der nachhaltigen Geldanlage in Deutschland unter Führung von Alfred Platow und seit jeher für starke Statements in Sachen Frieden und Abrüstung bekannt, unterstützt die Aktion mit einer Anzeigenschaltung.

Helfen auch Sie mit Ihrer Anzeigenschaltung:

E-Mail: ukraine@cash-online.de

Tel. 040 51444-200

Anzeigenschluss: 6. April 2022

Wir bieten innerhalb der Sonderstrecke Ukraine folgende Sonderpreise an:

1/1Seite Anzeige: 4.900.- € (anstatt 8.700.- € gemäß Mediadaten)

1/2 Seite Anzeige: 3.900.- € (anstatt 5.300.- € gemäß Mediadaten)

Die Sonderstrecke erscheint bereits in Cash. Ausgabe 05/2022 am 28.04.2022.

Anzeigenschluss: 06.04.2022

Druckunterlagenschluss: 08.04.2022

Falls Sie anstelle einer Anzeigenschaltung für Ihre Unterstützung eine andere Lösung präferieren sollten, möchte ich mit Ihnen alternative Möglichkeiten gern erörtern und stehe Ihnen für ein persönliches Gespräch unter der Telefonnummer 040 51444-200 jederzeit zur Verfügung.