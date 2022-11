Folker Hellmeyer: „Die größte Krise seit 1945!“ – und was jetzt noch hilft

Stehen wir heute vor der größten Herausforderung seit 1945? Folker Hellmeyer, ehemaliger Landesbanker und derzeit Chefvolkswirt der Netfonds AG sagt klar: „Ja!“ Warum er dieser Annahme ist, was der Ukraine-Krieg damit zu tun hat, welche Prioritäten unsere Politik wirklich setzen sollte, was uns 2023 in der Eurozone droht und wie man in Zeiten hoher Inflation und weiteren Krisen sein Geld retten kann, diskutiert Börsenexperte Marc Friedrich mit Folker Hellmeyer.