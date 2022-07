Meag investiert in europäisches Onshore-Windenergie-Portfolio

Die Meag investiert 160 Millionen Euro in eine 33,33-prozentige Beteiligung an einer Zweckgesellschaft. Die wird zusammen mit Keppel Corporation Limited (Keppel Corporation) & Keppel Infrastructure Trust (KIT) und KLP 49 Prozent eines Portfolios bestehender und geplanter Onshore-Windenergieanlagen in Norwegen, Schweden und Großbritannien erwerben.

Eigenkapitalgeber ist Fred Olsen Renewables AS (Foras), ein führender Entwickler, Betreiber und Eigentümer von Anlagen im Bereich der erneuerbaren Energien. Foras wird nach Angaben der Meag die verbleibenden 51 Prozent des Portfolios halten wird.

Keppel Corporation ist eines der führenden multinationalen Unternehmen Singapurs und bietet Lösungen für eine nachhaltige Urbanisierung an, wobei der Schwerpunkt auf vier Schlüsselbereichen liegt: Energie und Umwelt, Stadtentwicklung, Konnektivität und Vermögensverwaltung. KIT ist der größte in Singapur börsennotierte diversifizierte Business Trust mit einem verwalteten Vermögen von rund 4,5 Milliarden Dollar. KLP ist der größte Pensionsfonds Norwegens. Keppel/KIT und KLP werden jeweils 160 Millionen Euro für einen Anteil von jeweils 33,33 Prozent an der Zweckgesellschaft bereitstellen.

Schweden, Norwegen und UK

Das Portfolio wird zunächst aus drei operativen Windparks in Schweden und Norwegen mit einer Kapazität von 258 MW bestehen. Die Zweckgesellschaft wird sich dann innerhalb der nächsten fünf Jahre, sobald die Investitionsentscheidungen getroffen sind, mit jeweils mit 49 Prozent an den entsprechenden Onshore-Windenergieanlagen von Foras in Schweden und dem Vereinigten Königreich beteiligen, bis zu einer Kapitalzusage von insgesamt 480 Millionen Euro.

Die EU plant, ihre Netto-Treibhausgasemissionen um mindestens 55 Prozent zu senken, und hat vorgeschlagen, ihr derzeitiges Ziel für erneuerbare Energiequellen von mindestens 32 Prozent bis 2030 auf mindestens 40 Prozent zu erhöhen. Vor diesem Hintergrund und angesichts des steigenden Strombedarfs von Industrie und Verkehr sind die wirtschaftlichen Aussichten für die Windenergie – neben anderen erneuerbaren Energiequellen – positiv. Nach Abschluss dieser Investition würde die MEAG über ein Gesamtportfolio an erneuerbaren Energien von etwa 1,5 GW verfügen, einschließlich aller in Entwicklung befindlicher Anlagen.