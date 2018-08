Fonds Finanz holt IT-Experten in die Geschäftsführung

Seit dem 1. Juli 2018 komplettiert Holger Eichhorn (46) die fünfköpfige Geschäftsleitung des Münchner Maklerpools Fonds Finanz. Er trägt die Verantwortung für den Unternehmensbereich Innovation & Technologie und folgt damit auf Matthias Brauch (41), der Anfang des Jahres planmäßig aus dem Unternehmen ausgeschieden ist.

Holger Eichhorn war zuletzt als Bereichsleiter Competence Center IT and Interactive Production bei der wdv-Gruppe tätig und verantwortete darüber hinaus als Change Leader das unternehmensweite Change-Projekt. Im Rahmen dieser Funktionen durfte er in den letzten Jahren mehrfach Auszeichnungen beim CIO des Jahres und Digital Leader Award entgegennehmen.

“Mit Holger Eichhorn konnten wir einen überaus versierten und mehrfach ausgezeichneten IT-Experten gewinnen, der nicht nur auf fachlicher, sondern auch auf zwischenmenschlicher Ebene hervorragend zur Fonds Finanz passt. Wir sind überzeugt davon, dass er mit all seiner Erfahrung und sehr viel Leidenschaft maßgeblich und nachhaltig an unserer erfolgreichen Zukunft mitwirken wird”, so Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz.

“Das Google der Finanzbranche”

“Prozessoptimierung, Agilität, Innovation und Digital Leadership gehören zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren für Unternehmen im digitalen Zeitalter. Die Fonds Finanz hat sich diesen Faktoren voll und ganz verschrieben und ist für mich daher das Google oder Amazon der Finanzbranche“, erklärt Holger Eichhorn.

Der Fokus der Fonds Finanz liegt dabei auf der Realisierung der Allumfassenden Maklerplattform. Alle relevanten Systeme und Programme werden über eine technische Infrastruktur miteinander verbunden auf Basis automatisierter Prozesse. Der Maklerpool verfolgt damit konsequent seine Vision, einheitliche Standards für eine digitalisierte Zukunft der gesamten Finanz- und Versicherungsbranche in Deutschland zu entwickeln. (fm)

Foto: Fonds Finanz