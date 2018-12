Vorstandswechsel bei Cash.

Ulrich Faust, Vorstand der Cash.Medien AG, wird dieses Amt ab 2019 nicht mehr ausüben, nachdem der Aufsichtsrat der Cash.Medien AG seine Bestellung nicht verlängert hat.

Faust hatte die Position in 2007 übernommen und in den Folgejahren die Cash.Medien AG, zuvorderst Cash.Print, restrukturiert, die Position als feste Größe unter den führenden Fachmedien in der Finanzdienstleistungsbranche stabilisiert und Cash. durch kontinuierliche Weiterentwicklungen, gedruckt wie digital, zukunftsfähig gemacht.

Gleichzeitig mit der Beendigung des Vorstandsmandats gibt Ulrich Faust auch die Positionen als Geschäftsführer der Cash.Print GmbH und der DFI GmbH zum Jahresende ab. Der Aufsichtsrat dankte Herrn Faust ausdrücklich für die Verdienste um das Unternehmen und würdigte besonders seine exzellenten Fähigkeiten als Medienmanager.

Als Nachfolgerin für das Amt des Vorstands der Cash.Medien AG hat der Aufsichtsrat Susanne Schaeffer berufen.

Neuer Geschäftsführer der DFI GmbH wird Stefan Löwer. Geschäftsführer der Cash. Print GmbH bleibt Helge Schaubode. (fm)

Foto: Cash.