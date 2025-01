CFO verlässt Bilthouse Gruppe (Baufi24)

Während ihrer Zeit bei Bilthouse verantwortete Alexandra Hiebler maßgeblich die Weiterentwicklung von Controlling, Accounting und Data Analytics sowie Investor Relations, teilt das Unternehmen mit. Sie verlässt die Gruppe den Angaben zufolge, um sich „ab Februar 2025 neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen“. Sie war 2023 in die Gruppe eingetreten.

Die Nachfolge von Alexandra Hiebler übernimmt Daniel Härtl, seit Juni 2024 Geschäftsführer der zur Bilthouse-Gruppe zählenden Creditweb, als Interims-CFO. Härtl wechselte von Deutschlands größtem Vergleichsportal Check24, in dessen Versicherungssparte er zwei Jahre als Geschäftsführer tätig war, zu Creditweb.

Zuvor war er zehn Jahre in leitender Funktion bei der Managementberatung McKinsey & Co. tätig gewesen. Härtl werde auch in seiner neuen Funktion als Interims-CFO von Bilthouse die strategische und operative Weiterentwicklung von Creditweb weiter vorantreiben, heißt es in der Mitteilung.