AEW beruft Thomas Oebbeke in die Geschäftsführung

AEW verstärkt mit Thomas Oebbeke die Geschäftsführung der AEW Invest GmbH, der deutschen Fondsmanagement-Plattform von AEW.

Thomas verfügt über 12 Jahre Erfahrung im Bereich Immobilieninvestment und ist Head of Fund Operations and Finance bei AEW in Deutschland.