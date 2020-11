Andreas Szwalkiewicz neu bei Conceptif

Zu den Aufgabengebieten von Szwalkiewicz gehört die systematische Betreuung der großen Key-Account-Partner. Darüber hinaus soll er Innen- und Außendienst noch stärker verzahnen und Ideen für den weiteren Ausbau des CIF-Online-Portals aus dem Vertrieb aufnehmen.

Szwalkiewicz kommt von der GVO Versicherung, wo er seit 2001 in leitenden Funktionen tätig war. Er absolvierte den Versicherungsfachwirt an der Deutschen Versicherungsakademie (DVA) in Dortmund und den Bachelor of Insurance an der Fachhochschule und dem Institut für Versicherungswesen (IVW) in Köln.