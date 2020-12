Neue Finanzchefin bei ThomasLloyd

Die Nominierung von Maclachlan bestätigt den eingeschlagenen Wachstumskurs von ThomasLloyd, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Das global tätige Investment- und Beratungsunternehmen etabliert demnach derzeit seine neue Europazentrale in Zürich. Damit einher gehe eine anhaltende Personaloffensive. Mittelfristig entstehen in der Zürcher Limmatstadt rund 100 neue Arbeitsplätze.

Vivienne MacLachlan war zuletzt als CFO für die Alfa Financial Software Plc in London tätig. Dort war sie maßgeblich am Börsengang der Gruppe beteiligt. Er gilt mit einer Marktkapitalisierung von mehr als einer Milliarde Euro als einer der Top-Tech-Floats im Jahr 2017. Zuvor war die ausgebildete Wirtschaftsprüferin in verschiedenen Funktionen bei der Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) tätig – unter anderem als Director im Bereich Kapitalmarktberatung für internationale Kunden.

Foto: ThomasLloyd