Andreas Schrobback in der Bundesfachkommission Bau, Immobilien & Smart Cities

Der Unternehmer ist Gründer und CEO der AS Unternehmensgruppe Holding, einem Immobilieninvestor, Projektentwickler und Investmentmanager mit Hauptsitz in Berlin und Tochtergesellschaften in Köln, Leipzig, Magdeburg und Frankfurt am Main mit mehr als 18-jähriger Fachexpertise in der Immobilien- und Wohnwirtschaft.

Aufgabe der Kommission

In der Bundesfachkommission bringen ausgewählte Vorstände und CEOs, unter dem Vorsitz von Michael Zahn (CEO Deutsche Wohnen SE), ihre Expertise aus der Praxis in den politischen Diskurs ein. Darüber hinaus findet ein regelmäßiger Austausch mit hochkarätigen Dialogpartnern aus der Politik auf Bundesebene statt. Besonders die Immobilienbranche gehört heute im Bereich der Bau-, Wohnungs- und Projektentwicklungswirtschaft zu den am stärksten regulierten Märkten.

Zunehmend geht der Investitionsspielraum für große gesellschaftliche Herausforderungen verloren. Einerseits gilt es, den Bestand energetisch zu modernisieren, um die Wende mit Blick auf die Klimaziele zu schaffen, dem demografischen Wandel wirksam – mittels altersgerechten Umbau – zu begegnen und bezahlbaren Wohnraum dort zu schaffen, wo der Bedarf am größten ist. Andererseits schränken die Mietpreisbremse, eine unsachgerechte Reform des Mietenspiegels, die Kappung der Modernisierungsumlage und die die Baukosten treibende Überregulierung in massiver Weise die Investitionstätigkeit ein.

Stärken der Wohnungsbautätigkeit

Zentrale Forderungen der Bundesfachkommission Bau, Immobilien & Smart Cities sind daher das Schaffen von Anreizen zur Stärkung der Wohnungsbautätigkeit, eine Beschleunigung von Baugenehmigungsverfahren, die Senkung der Staatsregulierung für sinkende Baukosten, die Mietpreisbremse ersatzlos und unverzüglich abzuschaffen, die Kaufnebenkosten beim Immobilienerwerb zu senken, um so gezielt mehr Eigentumsbildung zu fördern, die Verlässlichkeit bei energetischen Gebäudesanierungen einzufordern und dem demografischen Wandel wirksam zu begegnen.

„Zusammengefasst alles übergreifende Branchenthemen mit denen sich Herr Schrobback seit Jahren in der im Tagesgeschäft auseinandersetzt. Nach mehreren Jahren in der Landesfachkommission Metropolregion Berlin-Brandenburg freuen wir uns, dass sich Dipl.-Immobilienökonom Andreas Schrobback nun auch auf Bundesebene aktiv einbringt.“ So Thomas Friesecke, Bereichsleiter des Wirtschaftsrates.