Der 52-Jährige ist im Vorstand des größten MLP-Tochterunternehmens für den Vertrieb zuständig. Er gehört dem Gremium seit 2019 an.

Liebermann studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Augsburg. Nach seinem Abschluss war er zunächst als MLP-Berater in Konstanz tätig, anschließend gründete und leitete er eine MLP-Geschäftsstelle in Ravensburg. Von 2010 bis 2019 war er als Bereichsvorstand für die Vertriebsregion Nord-Ost bei MLP zuständig.