Quadoro holt Siegfried de Witt

Der gebürtige Hamburger Bankbetriebswirt ist seit mehr als 30 Jahren im Vertrieb namhafter Asset Manager tätig, teilt Quadoro mit. Er verfüge über ein umfangreiches Netzwerk zu professionellen Investoren und Finanzintermediären. Siegfried de Witt ist den Angaben zufolge insbesondere auf nachhaltige Immobilien- und Erneuerbare-Energien-Investitionen spezialisiert.

Michael Denk, Geschäftsführer der Quadoro Investment, zu dem Neuzugang: „Das Interesse professioneller Investoren an ESG-konformen Investitionsmöglichkeiten nimmt stetig zu. Quadoro hat von Anfang an auf Nachhaltigkeit gesetzt. Dies spiegelt sich auch in der sich sukzessive erweiternden Produktpalette unseres Hauses mit Schwerpunkt auf Artikel-8- und Artikel-9-Fonds wider. So befindet sich ein Impact-Fonds in der Vorbereitung. Mit Siegfried de Witt und seiner Expertise können wir den zunehmenden Anforderungen sowohl von Seiten der Investoren als auch des Marktes weiterhin gerecht werden und unsere Marktpräsenz auf dem Gebiet der nachhaltigen Fonds stärken.“

Mit Artikel 8 und Artikel 9 sind Vorschriften der EU-Offenlegungsverordnung gemeint. Darin sind bestimmte Kriterien definiert, nach denen ein Finanzprodukt als nachhaltig eingestuft wird (Artikel 8) oder darüber hinaus eine positive Auswirkung („Impact“) auf das Klima hat (Artikel 9).

„Quadoro Investment setzt als Kapitalverwaltungsgesellschaft ihren Fokus auf nachhaltige Investments im Bereich Immobilien und Erneuerbaren Energien. Dass man damit auch gute Renditen erzielen kann, hat Quadoro mit ihren offenen Immobilienfonds in der Vergangenheit bereits bewiesen. Ich freue mich sehr darauf, meinen Beitrag dazu zu leisten, den Bekanntheitsgrad der Quadoro Fonds im Markt zu erhöhen, damit professionelle Investoren künftig verstärkt zusammen mit uns von den Vorteilen nachhaltiger Investments profitieren“, ergänzt Siegfried de Witt.

Quadoro Investment ist die AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft der Doric Gruppe.