Neuer Head of Project Development bei AS Unternehmensgruppe

Martin Röser ist seit 1. Januar 2022 neuer Head of Project Development Real Estate der AS Unternehmensgruppe Holding, einem Immobilienprojektentwickler, Investor und Bestandshalter für Wohnimmobilien.

Er wird damit ab sofort die breit gefächerten (Bau)-Projekte der AS Unternehmensgruppe – von Neubau-, Umbau-, Modernisierungs-, Sanierungs-, Denkmal-, Aufteilungs- und Capex-Maßnahmen – begleiten und verantworten sowie die gesamte Projektentwicklung und Unternehmensstrategie von der Idee bis hin zur Realisierung, Inbetriebnahme und Bewirtschaftung der Immobilien leiten, teilt das Unternehmen mit.

Der studierte Bauingenieur mit Abschluss als Master of Science in Management für Bau, Immobilien und Infrastruktur mit dem Schwerpunkt Projekt- und Immobilienmanagement bringe, neben seiner herausragenden fachlichen und persönlichen Qualifikation, exzellente Expertise in Gutachtenerstellung, -korrektur und -plausibilisierung sowie eminente Praxiserfahrung in der strategischen und operativen Geschäftsführung als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer mit in die Unternehmensgruppe.

Martin Röser verantwortet den Angaben zufolge seit nunmehr über 14 Jahren, ebenfalls mit Personalverantwortung, die Projektleitung von Bauvorhaben in allen Asset-Klassen, die Leitung des Projekt- und Asset- Managements sowie des Ankaufswesens für verschiedene namhafte deutsche Immobilienunternehmen und Ingenieurgesellschaften. Er verfügt demnach über Zusatzqualifikationen zum Sachverständigen für Immobilienbewertung (EIPOS) sowie zum geprüften Sachverständigen für Holzschutz (EIPOS).

„Wir befinden uns derzeit auf überproportionalem Wachstumskurs und weiten unsere Bestandsobjektankäufe für unser Eigenbestands- und Handelsportfolio im Jahr 2022 stark aus. Ebenfalls steigt die Nachfrage unserer Vertriebspartner nach Denkmal-Bauträgerobjekten stark an, daher freuen wir uns über die qualifizierte Verstärkung und Entlastung in unserem Team“, so Andreas Schrobback, CEO und Gründer der AS Unternehmengruppe Holding.