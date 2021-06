Deutsche Börse erwirbt Mehrheit an Crypto Finance

Die Deutsche Börse erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an der Crypto Finance AG, die institutionellen und professionellen Kunden den Handel, die Verwahrung und die Anlage in digitale Assets anbietet.

Durch die Übernahme will die Deutsche Börse einen direkten Einstiegspunkt für Investitionen im Bereich digitaler Assets schaffen, einschließlich Nachhandelsdienstleistungen wie der Verwahrung.

Das Angebot von der Crypto Finance Gruppe mit einem lizenzierten Wertpapierunternehmen umfasst Handel, Brokerage und die Verwahrung von mehr als 200 digitalen Assets rund um die Uhr. Crypto Finance sei weltweit mit einer Vielzahl von Handelsplätzen für digitale Assets vernetzt und überbrücke damit das Problem der Liquiditätsfragmentierung im Markt. Professionelle und institutionelle Kunden kötnnen direkt in digitale Assets investieren, ohne eine eigene Infrastruktur und operative Rahmenbedingungen einrichten zu müssen.

Darüber hinaus biete Crypto Finance die Verwahrung einer Vielzahl von digitalen Assets und stelle neben der Tokenisierung auch Blockchain-Infrastrukturdienste bereit. Über ihre FINMA-regulierte Vermögensverwaltung ermögliche Crypto Finance Kunden zudem Zugang zu digitalen Assets über ein aktives und regel-basiertes Angebot an alternativen Anlagefonds.

Als Teil der Deutschen Börse soll Crypto Finance das Geschäft mit digitalen Assets weiter skalieren und das Angebot an Dienstleistungen erweitern können. Ferner plant die Deutsche Börse, das Angebot von Crypto Finance über ihre etablierten Plattformen für Teilnehmer zugänglich zu machen. Ziel ist der Aufbau eines neutralen, transparenten und hoch skalierbaren Digital-Asset-Ökosystems unter europäischer Regulierung.

„Digitale Assets werden die Finanzindustrie verändern. Immer mehr etablierte Finanzinstitute wollen in dieser neuen Assetklasse aktiv werden und suchen einen vertrauenswürdigen Partner“, so Thomas Book, Vorstand Trading & Clearing der Deutschen Börse. „Wir freuen uns, dass Crypto Finance Teil der Gruppe Deutsche Börse wird. Das Team ist eine ideale strategische Ergänzung und wird uns auf unserem Weg, ein vertrauenswürdiges und vollständig reguliertes Digital-Asset-Ökosystem für institutionelle Investoren in Europa aufzubauen, massgeblich unterstützen. Crypto Finance ergänzt perfekt unsere jüngsten Angebote wie 360X, die innovative DLT-basierte Plattform zur Schaffung serieller Marktplätze, sowie die bei uns führend gehandelten, zentral geclearten Krypto-ETNs.“

Jan Brzezek, CEO & Gründer, Crypto Finance AG: „Unser Ziel war es von Anfang an, eine Brücke zwischen der alten und der neuen Welt zu schlagen. Deshalb freuen wir uns, mit einem neutralen Partner wie der Deutschen Börse zusammenzuarbeiten, die Vertrauen, Reputation und Expertise in der traditionellen Finanzmarktinfrastruktur mitbringt. In Kombination mit unserer bewährten Expertise bei Krypto-Assets und den zugrundeliegenden Technologien können wir unsere Ziele nun viel schneller erreichen. Gemeinsam werden wir Tausenden von Finanzinstituten und professionellen Anlegern in Europa den sofortigen Einstieg in diese neue Anlageklasse auf eine ihnen vertraute Weise ermöglichen.“

Mit einer Investition im moderaten dreistelligen CHF-Millionenbereich wird die Deutsche Börse eine zwei Drittel Mehrheit an dem 2017 gegründeten und mehrfach ausgezeichneten Fintech halten. Die restlichen Anteile verbleiben bei den bestehenden Investoren, einschliesslich CEO und Gründer Jan Brzezek, der das Unternehmen weiterhin leiten und führen wird. Beide Parteien erwarten, dass die Transaktion, abhängig von regulatorischen Genehmigungen, bis im vierten Quartal 2021 abgeschlossen sein wird. Weitere Einzelheiten zur Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.