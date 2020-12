Domicil Real Estate AG erwirbt für Pensionskasse PFA Mikroapartment-Portfolio

Für die dänische Pensionskasse PFA und den eigenen Bestand kauft das Münchener Unternehmen ein Portfolio mit insgesamt 13 Objekten und einem Bruttoinvestitionsvolumen von über 252 Millionen Euro an. Zwölf Objekte gehen in den von der Domicil gemanagten PFA-Bestand an deutschen Immobilien über, ein Wohnhaus in Frankfurt kauft Domicil auf das eigene Buch.

Verkäufer ist AviaRent Invest

Verkäufer der 1.480 Wohneinheiten mit einer Mietfläche von 42.000 Quadratmetern sowie 426 Pkw-Stellplätzen ist ein Fonds der AviaRent Invest AG. Der Ankauf stellt das erste Investment der PFA im Bereich der Mikroapartments dar. In Deutschland ist die Domicil Real Estate AG als Asset- und Portfoliomanager für die PFA tätig.

Größtes Objekt liegt in Hamburg

Die Objekte sind zentral gelegen in Frankfurt am Main, Hamburg, Dieburg, Köln-Deutz, Weimar, München, Hannover, Berlin und Bonn. Größtes Objekt des Portfolios ist das markante Apartmentgebäude „Hühnerposten“ in Hamburg mit insgesamt 353 Einheiten. Mit insgesamt 479 Einheiten und drei Objekten ist Hamburg gleichzeitig auch der größte lokale Bestandteil des Portfolios, gefolgt von Köln-Deutz mit zwei Objekten und 236 Einheiten, Frankfurt mit zwei Apartmenthäusern und 203 Einheiten sowie Hannover mit 194, Dieburg mit 142, Bonn mit 92, Berlin mit 52, Weimar mit 49 und München mit 33 Einheiten und jeweils einem Objekt.

1.480 Wohneinheiten an neun Standorten

„Mit dem Ankauf des Portfolios ‚MikroQuartier I‘ weitet die PFA ihr Engagement auf dem deutschen Wohnimmobilienmarkt deutlich aus. Die PFA agiert dabei langfristig mit einem Investitionshorizont von rund 20 Jahren. Die steigende Mobilität unter den Young Professionals und Studenten wird auch in Zukunft zu einer hohen Nachfrage nach temporären Wohnlösungen führen. Dass wir hierbei einen der größten Mikroapartment-Deals der deutschen Geschichte realisieren konnten, freut uns natürlich besonders“, erklärt Andre Schmöller, CIO der Domicil Real Estate AG.

„Wir werden auch im Management dieser Immobilien unser dezidiertes Wohnimmobilien-Know-how einbringen, um etwa die Vermietungsquoten mit Blick auf die Zeit nach Corona zu verbessern und das Portfolio wirtschaftlich zu optimieren.“