Dritter Chef bei Warburg-HIH Invest

Die Warburg-HIH Invest Real Estate erweitert die Geschäftsführung. Carsten Demmler (45) wird zum 1. Dezember 2020 neben Hans-Joachim Lehmann und Alexander Eggert in die Geschäftsführung berufen. Grund dürfte auch der Erfolg im Vertrieb sein.

Demmler leitet das Capital-Management-Team der Warburg-HIH Invest. Auf Geschäftsführungsebene wird er das Kundengeschäft mit Sparkassen, Regionalbanken, Versicherungen, Versorgungswerken und Pensionskassen für die gesamte Produkt- und Dienstleistungspalette verantworten.

Demmler ist seit Januar 2019 bei der Warburg-HIH Invest, zuletzt als Head of Capital Management. Zuvor war er bei der Nord/LB tätig, dort verantwortete er als Head of Sales von 2013 bis 2018 den Vertrieb von Kapitalmarkt- und kapitalmarktnahen Produkten an institutionelle Kunden. Der gebürtige Berliner verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung im Kapitalmarkt. Seine Karriere begann er bei der Landesbank Berlin. Es folgten Stationen bei der Bankgesellschaft Berlin, der HSH Nordbank und der Erste Group Bank.

Trotz Corona mehr Eigenkapitalzusagen als im Vorjahr

Hans-Joachim Lehmann, Geschäftsführer der Warburg-HIH Invest: „Durch das starke Wachstum unseres Unternehmens hinsichtlich des Immobilieninvestmentvermögens und der Anzahl der Fonds ist es unabdingbar, uns in der Unternehmensspitze breiter aufzustellen. Das ist eine wichtige Voraussetzung für unsere Wachstumsziele in den kommenden Jahren.“

Alexander Eggert, Geschäftsführer der Warburg-HIH Invest: „Carsten Demmler hat in den vergangenen zwei Jahren die Kapitaleinwerbung weiter optimiert und ein sehr schlagkräftiges Team im Capital Management aufgebaut. Dadurch konnten wir viele neue Investoren für unsere Produkte und institutionellen Lösungen gewinnen. Selbst im laufenden Jahr können wir trotz der Corona-Pandemie Eigenkapitalzusagen einwerben, die deutlich über dem Durchschnitt der letzten Jahre liegen.“

Foto: Warburg-HIH Invest