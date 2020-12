Immobilienkauf: Das ändert sich 2021

Die auf Pflege- und Sozialimmobilien spezialisierte Immac Group plant den Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses in Rinteln, Landkreis Schaumburg in Niedersachsen. Auch in diesem Fall sind hauptsächlich Senioren im Fokus, aber nicht nur. Bis das Haus steht, wird es indes noch etwas dauern.