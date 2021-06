AS Unternehmensgruppe kauft erneut in Magdeburg zu

Die AS Unternehmensgruppe Holding – ein Projektentwickler, Investor und Immobilienbestandshalter aus Berlin – hat in kurzem Abstand das zweite Wohnungsportfolio inklusive einzelner Außenstellplätze in Magdeburg erworben.

Es handelt sich nach Mitteilung der AS Unternehmensgruppe um eine sehr seltene Erwerbsmöglichkeit in der Magdeburger „Curie-Siedlung“. Die Siedlung wurde zwischen 1929 und 1939 im Rahmen der nördlichen Stadterweiterung errichtet. Die gesamte „Curie Siedlung“ verfügt der Mitteilung zufolge über 1.800 Wohneinheiten, von denen die AS Unternehmensgruppe eine noch nicht veröffentlichte Anzahl erworben hat. Die Siedlung ist Bestandteil der Denkmalliste der Landeshauptstadt Magdeburg.

Die dreigeschossigen Gebäuderiegel wurden den Angaben zufolge 1936 als Teil der Curie-Siedlung errichtet und 2005/2006 saniert. Nach der Sanierung sind Wohnungen mit Größen zwischen 51 und 56 Quadratmetern entstanden. Verkäufer ist ein privater Eigentümer.

„Lage insgesamt äußerst attraktiv“

„Die ausgezeichnete soziale und verkehrstechnische Infrastruktur, wie die Nähe zur Universität, dem Zoologischen Garten und dem Erholungsgebiet Neustädter See machen die Lage insgesamt äußerst attraktiv und bei Mietern sehr beliebt. Durch zahlreiche Nahversorgungsmöglichkeiten im direkten Umfeld, quartierbezogene Dienstleistungsangebote in der Siedlung sowie durch Schulen, Gymnasien, Kindergärten und Ärztehäuser in der näheren Umgebung ist eine hervorragende Anbindung und Versorgung gewährleistet“, so Andreas Schrobback, CEO und Gründer der AS Unternehmensgruppe Holding.

„Die Nachfrage nach Wohnungen der angebotenen Art ist sowohl bei unseren Käufern als auch bei Mietern überdurchschnittlich hoch. Wir werden daher unsere Ankäufe in Magdeburg, aber auch deutschlandweit stark ausbauen“, ergänzt Stanimir Panic, Head of Business Development, und verantwortlich für den Vertrieb. Das Unternehmen hatte erst vor zwei Wochen den Erwerb eines Wohnungsportfolios in Magdeburg gemeldet.