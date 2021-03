Diese Inseln warten sehnsüchtig auf Urlaubsgäste

Meine Insel. Mein Strand. Mein Ferienhaus: Wer träumt in Covid-19-Zeiten nicht von einer Auszeit auf einer eigenen Insel? Tatsächlich muss man dafür nicht einmal in die Karibik reisen. Denn auch in Europa gibt es traumhafte Privatinseln, die man ganz einfach für sich und die Familien mieten kann.