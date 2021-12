G.U.B. Analyse: „A“ für Ökorenta Infrastruktur 13E

Der Fonds plant Investitionen in Infrastruktur für die Elektromobilität, speziell in den Bau und Betrieb von Ultraschnell-Ladestationen für Elektro-Autos. Die Investitionen sollen über den Erwerb von Aktien oder Beteiligungen an Unternehmen (Projektgesellschaften) erfolgen, die über entsprechende Projektrechte verfügen.

Zum Zeitpunkt der Auflage des Verkaufsprospekts hatte der Fonds bereits zwei Gesellschaften vollständig erworben, die an den Standorten Kamen und Koblenz jeweils einen Schnell-Ladepark errichten. Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) ist die zur Ökorente-Gruppe aus Aurich gehörende Auricher Werte GmbH. Die Mindestanlage beträgt 10.000 Euro plus fünf Prozent Agio.

Stärken/Chancen

Als „Stärken/Chancen“ sieht die G.U.B. an erster Stelle die ausgeprägte Erfahrung der 1999 gegründeten Ökorenta Gruppe mit Investitionen in Erneuerbare Energien, überwiegend im Bereich Windenergie sowie Photovoltaik. Zudem ist der Markt für E-Autos durch große Dynamik sowie hohe Wachstumsraten geprägt und die E-Mobilität ist zentral zur CO2-Reduktion und verfügt auch über politische Unterstützung

Positiv beurteilt die G.U.B. auch, dass durch die ersten beiden Ladeparks auf Basis der Prognosekalkulation bereits vor Prospektherausgabe 40 Prozent des geplanten Volumens investiert waren. Geplant sind Investitionen in Ultraschnell-Ladesäulen der neuesten Generation und mit Citywatt wurde ein Projektpartner mit Markterfahrung vertraglich angebunden. Die längerfristige Finanzierung erfolgt grundsätzlich nur durch Eigenkapital und bei Eintritt der Prognose sind überdurchschnittliche Ergebnisse möglich.

Schwächen/Risiken

Als „Schwächen/Risiken“ beurteilt die G.U.B., dass es sich zum Teil noch um einen Blind-Pool handelt, noch keine längerfristigen Erfahrungswerte zum Betrieb von Ladeparks vorliegen und eine Absicherung durch feste Miet- oder Leasingverträge nicht besteht. Die dynamische technische Entwicklung ist mit dem Risiko überlegener Innovationen Dritter verbunden. Weitere Punkte sind die Verflechtung des Treuhänders/Stimmrecht sowie die vertraglichen Regelungen zur Übertragung des Fondsanteils

