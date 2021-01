Hauskauf: Leichter Anstieg geplatzter Immobilienkredite

Der von der Bundesbank veröffentlichte Bericht zur Zinssatzentwicklung in Deutschland zeigt, dass die Zinsen auf Kredite derzeit so niedrig sind wie lange nicht. Wer den Weg zur Traumimmobilie mithilfe eines Finanzierers gehen will, hat dabei viele Möglichkeiten. Aber wie wahrscheinlich ist es, den Finanzierungsplan bewilligt zu bekommen? Hat die aktuelle Coronakrise Auswirkungen auf die Finanzierungsentscheidungen der Banken und Finanzinstitute?