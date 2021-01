Patrizia kauft für 62 Millionen Euro Wohnungen in Schweden

Bei dem Objekt handelt es sich einer Unternehmensmitteilung zufolge um eine 10.600 Quadratmeter große Projektentwicklung mit 189 modernen Wohnungen in zwei Gebäuden. Dazu gehört eine Gewerbeeinheit im Erdgeschoss, die an ICA, einen bekannten Lebensmitteleinzelhändler, vermietet ist. Die Anlage wird voraussichtlich im Januar 2022 fertiggestellt. Verkäufer ist die Scandinavian Property Group (SPG).

Vegastaden liegt 18 km südlich von Stockholm. Das Stadtzentrum von Stockholm ist mit dem Zug in weniger als einer halben Stunde zu erreichen. In unmittelbarer Umgebung bieten die Einkaufszentren Länna Köpcentrum und Port 73 ein umfangreiches Einzelhandels- und Freizeitangebot.

Johan Lagerdahl, Country Manager und Head of Asset Management bei Patrizia Sweden: „Diese Transaktion bot eine sehr gute Gelegenheit, ein hochwertiges, modernes Objekt zu erwerben, das von einer hervorragenden Verkehrsanbindung an das Zentrum Stockholms profitiert. Vegastaden ist ein exzellenter Standort und wir halten weiterhin nach neuen Investmentmöglichkeiten in Schweden Ausschau.“

Jörg Laue, Head of Transactions Nordics bei Patrizia: „In den letzten Jahren haben wir unsere Präsenz in den nordischen Ländern deutlich verstärkt und ein attraktives Portfolio von qualitativ hochwertigen Objekten in verschiedenen Sektoren aufgebaut. Patrizia ist ein etablierter Marktführer im Bereich Wohnen und wir freuen uns auf weitere Akquisitionen in Schweden. Wir sind überzeugt, dass das defensive und stabile Ertragsprofil im Bereich Wohnen dazu beiträgt, unseren Investoren verlässliche Renditen zu liefern.“

Patrizia ist seit 1984 als Investor im Wohnimmobiliensektor aktiv. Derzeit verfügt das Unternehmen über Vermögenswerte von über 11,5 Milliarden Euro im Bereich Wohnen und zählt damit nach eigenen Angaben zu den Marktführern in Europa. Die Assets under Management (AUM) von Patrizia in den Nordics belaufen sich auf mehr als 1,7 Milliarden Euro.

Foto: Patrizia