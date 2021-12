Planethome übernimmt Transaktionsberater „Hammers & Heinz“

Die Planethome Group GmbH wird Hauptanteilseigner an der Hammers & Heinz Immobilien GmbH und baut damit ihr Mehrfamilienhaussegment aus. Im Dezember wurde die Übernahme des etablierten Zinshausmaklers notariell beglaubigt.

Durch diese Akquisition sollen Kunden im Bereich der Mehrfamilienhäuser besondere Services geboten werden. Zudem verfolgt Planethome damit gesteckte Wachstumsziele in diesem Segment.

Durch Beratung sowie den Kauf und Verkauf von Anlageimmobilien und Immobilienportfolios soll „Hammers & Heinz“ in diesem Jahr zum ersten Mal zweistellige Millionenumsätze generieren. Die Firma ist vor allem in Mitteldeutschland stark vertreten und soll über ein großes nationales und internationales Netzwerk an Eigentümern und Investoren verfügen.

Dieter John, CEO der Planethome Group, zur erfolgreichen Akquisition: „Ich freue mich, mit Hammers & Heinz ein etabliertes und stark wachsendes Immobilienunternehmen in unsere Gruppe aufzunehmen und unser Mehrfamilien-/ Zinshaussegment damit zu stärken. Mit Hammers & Heinz haben wir in diesem Geschäftsjahr die vierte M&A-Transaktion abgeschlossen und das Portfolio unserer sehr stark wachsenden Unternehmensgruppe strategisch gestärkt. Ich freue mich auch, dass die beiden Gründer an Bord bleiben und wir gemeinsam die vielen Wachstumschancen und Synergiepotenziale heben werden“.

Gründer David Hammers und Peter Heinz, die als Minderheitsgesellschafter und Geschäftsführer im Unternehmen verbleiben, sehen durch die Übernahme spannende, neue Chancen. „Mit Planethome haben wir künftig einen starken Partner an der Seite, der unser Wachstum in den nächsten Jahren vorantreiben wird“ prognostiziert David Hammers. Peter Heinz ergänzt: „Das flächendeckende Netz der PlanetHome wird uns bei der geografischen Expansion ebenso unterstützen wie uns die zentralen Services der PlanetHome im Recruiting stark helfen werden“.