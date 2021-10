Project-Fonds zahlen 55,5 Millionen Euro an Anleger aus

Der Löwenanteil entfiel auf Rückzahlungen im Bereich der institutionellen Investoren in Höhe von 32,82 Millionen Euro, teilt Project Investment mit. 12,90 Millionen Euro erhielten die Anleger in den nach Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) regulierten Publikumsfonds. Die unregulierten Altfonds überwiesen ihren Anteilseignern 9,79 Millionen Euro.

Project Publikumsfonds investieren in Immobilienentwicklungen mit Schwerpunkt Wohnen in deutschen Metropolen sowie in Wien. Anleger beteiligen sich mit ihrer Kapitaleinlage vornehmlich am Bau von Wohnungen mit direktem Verkauf an Eigennutzer.

Die Rückzahlungen gehen zum einen auf die noch unregulierten Immobilienfonds der „Strategie“- und „Real Equity“-Reihe zurück. Zum anderen auf die nach KAGB regulierten Publikumsfonds der ab 2012 aufgelegten Fondsgeneration „Reale Werte“, „Wohnen“ sowie auf die jüngste Fondsgeneration der „Metropolen“-Reihe.

Die Kapitalrückführungen an institutionelle Investoren erfolgen im Bereich der „Vier Metropolen“-Reihe, die wie die Publikumsfonds in Immobilienentwicklungen mit Fokus auf den Wohnungsneubau mit direkter Verkaufsstrategie investiert sind.

Anstieg auf 31.000 Zeichner erwartet

„Die planmäßige Kapitalrückführung unterstreicht die hohe Wertschöpfungsperspektive mit Immobilienentwicklungen, die unsere Beteiligungsangebote für alle Investorengruppen bietet“, so Alexander Schlichting, Vorstandsvorsitzender der Project Beteiligungen AG. „Unsere Anleger investieren nicht nur in einen krisenbewährten Markt, sondern tragen auch dazu bei, der Knappheit an bezahlbarem Wohnraum in vielen Metropolen zu begegnen sowie modernen und nachhaltigen Wohnraum mit hohem Energieeffizienzstandard zu schaffen“, so Christian Grall, Geschäftsführer der Project Vermittlungs GmbH.

Project Investment rechnet damit, dass die Zahl der Zeichner bis Jahresende auf rund 31.000 ansteigt. Gleichzeitig erwarten die Bamberger, dass das historisch verwaltete Eigenkapitalvolumen, das sich auf bislang 35 Investmentgesellschaften verteilt, binnen Jahresfrist auf bis zu 1,5 Milliarden Euro zunimmt.