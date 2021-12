Elektro-Mobilität: Streit um Ladesäulen-Strategie eskaliert

Die meisten Menschen in der Europäischen Union wohnen in einer Eigentumswohnung oder einem eigenen Haus. Wie die Statistikbehörde Eurostat am Donnerstag mitteilte, wohnten 2020 im Durchschnitt 70 Prozent der Bevölkerung im eigenen Heim und nur 30 Prozent in einer gemieteten Unterkunft.