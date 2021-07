Verifort Capital HC1 mit weiteren Auszahlungen

Die Zahlung entspricht der für den alternativen Investmentfonds (AIF) prognostizierten vierteljährlichen Ausschüttung von 4,75 Prozent pro Jahr, teilt Verifort Capital mit. Sie erfolgt vorab zeitanteilig, also gemessen am jeweiligen Beitrittszeitpunkt. Bereits im April 2021 war die erste Vorabausschüttung des im November 2020 gestarteten Publikums-AIFs erfolgt. Der Fonds befindet sich aktuell in der Platzierung.

„Der Verifort Capital HC1 entwickelt sich planmäßig. Wir sind mit dem aktuellen Platzierungsverlauf des Fonds sehr zufrieden, was sicherlich nicht zuletzt auch an unserem wachsenden Netz von Vertriebspartnern liegt“, erklärt Rauno Gierig, CSO von Verifort Capital. „Unsere Immobilienpipeline ist gut gefüllt und die nächsten Objektanbindungen stehen bevor.“

Fondsobjekt in Merseburg

Anfang des Jahres hatte Verifort Capital mit einer Einrichtung für betreutes Wohnen mit Tagespflege im niedersächsischen Dörpen das erste Objekt in den HC1 integriert. Im Juni kam eine weitere Immobilie hinzu: Eine vollvermietete Einrichtung für Service-Wohnen in Merseburg. Das Gebäude ist um 1930 in Massivbauweise errichtet und 2016 saniert worden. Heute beherbergt es auf drei Stockwerken mit rund 1.200 Quadratmetern Gesamtmietfläche in 29 Service-Apartments 35 Bewohner. Teile der Immobilie sind außerdem für die Intensivpflege ausgelegt.

Der Fonds HC1 stellt den Auftakt einer Reihe von Publikums-AIFs dar, die gezielt in Pflege- sowie Sozialimmobilien investieren. Verifort Capital selbst ist mit 1,6 Millionen Euro langfristig im Immobilienportfolio investiert.