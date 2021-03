Warburg-HIH Invest und BBG: Forward-Deal in Böblingen

Die Abrissarbeiten des bisherigen Einkaufszentrums „City Center“ sind in der finalen Phase, teilen Warburg-HIH Invest und BBG gemeinsam mit. In den nächsten Wochen startet demnach auf dem 7.450 Quadratmeter großen Areal der Neubau-Mix aus Einzelhandel, Büros und Wohnen. Grundlage sind Planungen der Steinhoff/Haehnel Architekten GmbH.

Bereits vor dem eigentlichen Baubeginn hat die BBG nun einen von zwei Bauteilen, den Bauteil B, an den Individualfonds (offener Spezial-AIF) der Kreissparkasse Böblingen, verwaltet von der Warburg-HIH Invest Real Estate GmbH aus Hamburg, veräußert. Die Transaktion erfolgte im Rahmen eines Forward-Deals. Ausschlaggebend war unter anderem das durchdachte Nutzungskonzept und der hohe Anteil an Gewerbeeinheiten im Gebäudeteil B, heißt es in der Mitteilung.



„Die Transaktion erfolgte ganz bewusst als Off-Market-Deal und konnte innerhalb von zwei Monaten zum Abschluss gebracht werden. Das zeigt die hohe Professionalität und das hohe Engagement aller Beteiligten“, so der BBG Geschäftsführer Rainer Ganske. Der Wohn- und Bürokomplex entsteht in der Nähe des Hauptsitzes Kreissparkasse Böblingen. „Das Objekt ist ein passender Baustein in der auf Solidität und Nachhaltigkeit ausgerichteten Anlagestrategie ihres Individualfonds“, sagt Hans-Joachim Lehmann, Geschäftsführer Warburg-HIH Invest Real Estate



Über Einzelheiten der Transaktion haben die Parteien der Mitteilung zufolge Stillschweigen vereinbart. Die BBG beabsichtigt, in den nächsten Monaten auch den Bauteil A in Form eines Forward-Deals zu veräußern.

Foto: Warburg-HIH Invest