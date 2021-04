Warburg-HIH kauft Zalando-Zentrum in Holland für Korea

Die Warburg-HIH Invest Real Estate hat eine Logistikimmobilie nahe Rotterdam erworben. Das Objekt in Bleiswijk wird für koreanische Investoren, darunter Midas International Asset Management und NH Investment & Securities, angekauft.

Die Logistikimmobilie ist komplett an den Online-Modehändler Zalando vermietet, teilt Warburg-HIH Invest mit. Verkäufer ist ein Joint Venture bestehend aus dem Investment Manager USAA Realco-Europe und dem niederländischen Projektentwickler Somerset.

Das Areal verfügt über eine Grundstücksfläche von 250.000 Quadratmetern und rund 1.200 Parkplätze. Das Objekt umfasst eine Gesamtmietfläche von 140.000 Quadratmetern, davon entfallen 12.000 Quadratmeter auf Büroflächen. Damit handelt es sich den Angaben zufolge um die größte Single-Tenant-Logistikimmobilie der Niederlande. Aufgrund der hohen Nachhaltigkeits-Standards des Gebäudes ist die Zertifizierung BREEAM-“very good“ angestrebt.

„Der niederländische Logistikmarkt gilt durch seine geografische Lage und den Hafen in Rotterdam sowie den Binnenschiffsverkehr und das Verkehrsnetz auf Straße und Schiene zu Recht als die Eingangspforte nach Europa. Die Niederlande sind daher ein wichtiger Knotenpunkt für Logistikdienstleistungen. Zudem haben der zunehmende internationale Handel und E-Commerce die Nachfrage nach Logistikimmobilien befeuert, weshalb diese Anlageklasse bei Investoren in den Fokus gerückt ist. Trotz des kompetitiven Marktumfelds konnten wir im Auftrag unserer koreanischen Partner eine attraktive Logistikimmobilie erwerben“, sagt Reinoud Plantenga, Geschäftsführer der Warburg-HIH Invest Real Estate Benelux.

„Die Transaktion wurde während der anhaltenden Coronavirus-Pandemie abgeschlossen, einschließlich Vor-Ort-Besichtigung, Verhandlungen und Audits. Unsere koreanischen Investoren wollen auch in diesen besonderen Zeiten investieren und zeigen unverändert großes Interesse am europäischen Immobilienmarkt“, sagt Matthias Brodeßer, Head of Transaction Management International der Warburg-HIH Invest.

