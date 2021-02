Wealthcap bringt erstmals offenen Spezialfonds

Der Fonds verfolgt das Ziel, ein werthaltiges Portfolio mit hochwertigen deutschen Büroimmobilien neu aufzubauen, das attraktive und stetige Ausschüttungen an die Investoren ermöglicht, so die Mitteilung von Wealthcap. Um den Fonds möglichst resilient gegen unterschiedliche Markteinflüsse aufzustellen, wird eine breite, mehrdimensionale Diversifikation angestrebt: über Regionen, Städtegrößen, Mieter und Branchen.

„Wir wollen mit unserem ersten offenen Spezial-AIF neue institutionelle Investorengruppen für Wealthcap erschließen. Diese strategische Erweiterung unserer Angebotspalette gerade in dieser schwer zu überblickenden Situation soll unterstreichen, dass wir langfristig auf den vertrauten und vielfältigen deutschen Büroimmobilienmarkt setzen, um für unsere Investoren stabile und marktgerechte Renditen zu erzielen“, so Achim von der Lahr, Geschäftsführer für Vertrieb, Produktmanagement und Marketing bei Wealthcap.

Neben dem Fokus auf die deutschen A-Städte werde der Fonds auch sehr gute Lagen von B- und C-Standorten beimischen, sofern sich dem Ankaufsprofil entsprechende Möglichkeiten bieten. Durch aktives Immobilienmanagement sollen Werte gesichert und auch gesteigert werden − unter anderem durch die Umsetzung von ESG-Maßnahmen an den Objekten.

Wealthcap hat für den Fonds bereits eine Büroimmobilie in Berlins Innenstadt gesichert, die Mitte 2021 fertiggestellt wird und aktuell in der Vermietung ist. Es handelt sich dabei um einen siebengeschossigen Neubau mit rund 4.300 Quadratmetern Büromietfläche in der Uhlandstraße in zentraler Lage der City-West in Berlin-Charlottenburg. Alle weiteren Ankäufe und strategischen Entscheidungen werden im engen Austausch mit den Investoren im Anlageausschuss vorgenommen, die somit aktiv mitgestalten können, so die Mitteilung. „Für uns ist der neue offene Spezialfonds nach der Überführung der geschlossenen Fonds in das regulierte KAGB-Umfeld und dem Eintritt in das institutionelle Geschäft ein weiterer Meilenstein“, erklärt von der Lahr.

Foto: Wealthcap