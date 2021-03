Zweitmarkt: Umsatzsprung bei Schiffsfonds

Der im Februar am Zweitmarkt insgesamt erzielte Nominalumsatz lag mit 17,86 Millionen Euro etwa auf dem Niveau der Vorjahre, teilt die Fondsbörse mit. Der Umsatz bestätige damit eine Normalisierung im Handelsgeschehen, die sich schon im Januar angedeutet hatte. Im Immobiliensegment verstärkte sich der Trend weg von Gewerbe- und hin zu Wohnimmobilien-Beteiligungen.

Der Durchschnittskurs im Segment Immobilien fiel durch sinkende Kurse für Büro- und Gewerbeimmobilien mit 88,13 Prozent wieder deutlich unter die 100 Prozent-Marke. Insgesamt trug das Immobiliensegment dennoch 62,08 Prozent zum Gesamthandel bei und lag damit im üblichen Rahmen. Gleiches gilt für den erzielten Nominalumsatz im Segment von 11,09 Millionen Euro aus 289 Vermittlungen. Wohnimmobilien blieben im Gegensatz zu Büro- und Gewerbeimmobilien stark gesucht. Die Nachfrage nach australischen und US-amerikanischen Immobilienfonds sah ebenfalls eine spürbare Belebung.

Rege Nachfrage nach Containerschiffen

Im Handel mit Schiffsbeteiligungen zog der Durchschnittskurs im Vergleich zum Januar leicht an. Er stieg von 27,12 Prozent auf 29,83 Prozent der Nominalen. Der Umsatz machte einen Sprung nach oben auf 4,08 Millionen Euro (Januar: 1,68 Millionen Euro) aus 78 Vermittlungen (Januar: 60 Vermittlungen). Wie schon in den Vormonaten herrschte am Zweitmarkt abermals eine rege Nachfrage nach Containerschiffen.



Ebenfalls sehr lebhaft verlief der Handel im Segment „Sonstige Beteiligungen“ wie Private Equity-, Erneuerbare Energien- und Flugzeugfonds. Hier wurde aus insgesamt 103 Vermittlungen (Vormonat: 59 Vermittlungen) ein Nominalumsatz von 2,70 Millionen Euro erzielt (Vormonat: 2,20 Millionen Euro).

