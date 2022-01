AS Gruppe kauft weitere knapp 100 Wohnungen in Magdeburg

Die AS Unternehmensgruppe Holding – ein Projektentwickler, Investor und Bestandshalter aus Berlin – hat ihre erste Transaktion des Jahres abgeschlossen und ein weiteres größeres Wohnungsportfolio in Magdeburg erworben.

Bei der Anlage handelt es sich um fünfgeschossige Mehrfamilienhäuser in Elementbauweise, die um 1975 errichtet wurden, teilt das Unternehmen mit. Die Liegenschaften wurden demnach von der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) saniert (Fassade mit Dämmung, Elektrik mit Kabelfernsehen, Fenster, Dach, Hauseingangs- und Wohnungseingangstüren, Neugestaltung der Treppenhäuser und Sanierung der Wohnungen – insbesondere Bäder).

Insgesamt umfasst das Wohnungspaket knapp 100 Wohnungen, bestehend aus Apartments sowie Zwei- und Drei-Raum-Wohnungen mit Wohnungsgrößen zwischen circa 50 und 70 Quadratmetern. Die Anlage ist bereits nach WEG aufgeteilt. Die Lage im Stadtteil Cracau zeichne sich durch ihre Urbanität als beliebte und gefragte Wohn- und Geschäftsadresse aus. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die AS Unternehmensgruppe hat den Angaben zufolge ein Portfolio in Mitteldeutschland aufgebaut, das – neben eigenen Sanierungsprojekten – auch den An- und Verkauf beziehungsweise das Halten von Bestandsimmobilien beinhaltet. Im Vordergrund stehen dabei langfristig erzielbare Renditeerwartungen oder attraktive Objektmargen aus der Aufteilung und Weiterveräußerung im Single-Sale an private Käufer und Anleger.

So auch beim aktuell erworbenen Ensemble, welches attraktive Wertsteigerungspotentiale und Mietrenditen aufweise und durch die bereits nach WEG vollzogene Teilung eine sehr zügige Vermarktung gewährleiste. „Wir werden daher unsere Ankäufe in Magdeburg, aber auch deutschlandweit, weiter stark ausbauen“, so Andreas Schrobback, Geschäftsführer der AS Unternehmensgruppe.