AS Gruppe kauft weitere Wohnhäuser in Magdeburg

Bei der Wohnanlage handelt es sich um zwei voll unterkellerte, sechsgeschossige Mehrfamilienhäuser, die 1988 errichtet wurden, teilt die AS Unternehmensgruppe mit. Beide Liegenschaften wurden vom Voreigentümer im Jahr 2002 saniert und unter anderem mit Vollwärmeschutz-Fassade, innenliegendem Personenaufzug sowie isolierverglasten Fenstern ausgestattet.

Insgesamt umfasst die Anlage 30 Wohneinheiten (Zwei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen) mit Wohnungsgrößen zwischen circa 44 und 85 Quadratmetern. Die aktuellen Mietpreise für den Wohnraum besitzen hier noch deutliches Mietsteigerungspotenzial, so die AS Gruppe. Die gesamte Mietfläche beträgt circa 2.300 Quadratmeter. Im öffentlichen Parkraum stehen den Mietern ausreichend kostenfreie Parkplätze zur Verfügung. Verkäufer ist ein privater Eigentümer aus Magdeburg. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden.

Stadtteil Neu Olvenstedt

Die Wohnanlage befindet sich westlich Stadtzentrums, im Stadtteil Neu Olvenstedt, der über eine eigene Auf- und Abfahrt für die Autobahnen A2 und A14 verfügt. Auch an den ÖPNV sei der Stadtteil optimal angebunden. Das Gebiet rund um das Wohnquartier hat sich den Angaben zufolge zu einer etablierten und abwechslungsreichen Wohnadresse entwickelt. Im Umfeld wurden zahlreiche Rückbau- und Neubauprojekte abgeschlossen und dadurch große, parkähnliche Grünflächen erschlossen, was die Attraktivität des Standortes nachhaltig verbessert habe.

„Die Umgebungsbebauung ist geprägt von weiteren Mehrfamilienhäusern in Elementbauweise sowie neuen Reihenhausanlagen und Einfamilienhäusern. Neben Supermarkt und Apotheke findet man auch einen Kindergarten (in direkter Nachbarschaft), eine Grundschule sowie Ärzte in der Umgebung. Für den Großeinkauf kann man das nahegelegene Einkaufscenter Flora-Park besuchen“, so Frank Ziemann, Head of Acquisition & Transaction der AS Unternehmensgruppe. „Die Nachfrage nach Wohnungen der angebotenen Art ist sowohl bei unseren Käufern als auch bei Mietern überdurchschnittlich hoch“, betont Stanimir Panic, Head of Business Development sowie Verantwortlicher für den Vertrieb und Ansprechpartner für externe Vertriebspartner.