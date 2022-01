Greenman-Fonds knackt eine Milliarde Euro Vermögen

Greenman Open, nach eigenen Angaben einer der größten auf den Lebensmitteleinzelhandel fokussierten Investmentfonds in Deutschland, hat drei Fachmarktzentren im Gesamtwert von rund 90 Millionen Euro erworben und damit das Fondsvermögen auf mehr als eine Milliarde Euro erhöht.

Eines der akquirierten Objekte ist ein Fachmarktzentrum im thüringischen Sonneberg an der bayerischen Grenze. Das vollvermietete Objekt mit dem Ankermieter Edeka umfasst 33.145 Quadratmeter Mietfläche und ist eines der größten Fachmarktzentren im Portfolio des Greenman Open. Die gewichtete durchschnittliche Mietvertragsdauer (WARLT) liegt bei neun Jahren.

Greenman Open hat auch das neue, schlüsselfertige „Rastal-Center“ in Höhr-Grenzhausen in Rheinland-Pfalz erworben, die zweite Akquisition aus dem Portfolio-Rahmenvertrag von Open mit dem Entwickler Schoofs Immobilien Frankfurt. Das vollvermietete, gemischt genutzte Hybrid-Center mit einer Gesamtmietfläche von 13.793 Quadratmetern hat Lidl und Aldi als Ankermieter und ist insgesamt an 21 Mieter vermietet. Die durchschnittliche Restmietlaufzeit liegt bei 12,5 Jahren.

Der Fonds hat außerdem einen Supermarktneubau in Markneukirchen im Bundesland Sachsen erworben, der für 15 Jahre an Edeka vermietet und Teil des mit Schröder unterzeichneten Rahmenvertrags ist.

Der Mitteilung zufolge soll der Fonds weiter wachsen. „Wir verfügen über eine gesicherte Pipeline für ein weiteres Wachstum des Greenman Open und streben an, bis 2027 ein Fondsvolumen von drei Milliarden Euro zu erreichen“, so James McEvoy, Leiter Acquisitions bei Greenman.