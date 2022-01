Hauck Aufhäuser Lampe erwirbt Ärztehaus in München

Das Objekt wurde einer Mitteilung von Hauck Aufhäuser Lampe zufolge 2004 erbaut und bietet auf 4.590 Quadratmetern Fläche Platz für medizinische Dienstleistungen. Das vom Bauzustand her als neuwertig zu bezeichnende Objekt umfasse neben einem fünfstöckigen Ärztehaus mit Verbindungsbau und ausreichend Parkplätzen auch zehn Wohneinheiten in einem zweiten Gebäudeteil, der rückwärtig ausgerichtet ist. Rund 80 Prozent der derzeitigen Jahresmiete werden von Mietern aus dem Gesundheitswesen erbracht.

Neben dem GesundheitsCampus Duisburg-Rheinhausen sowie den Gesundheitszentren Ahaus und Hagen-Haspe ist das MVZ Pasing das vierte Objekt des Fonds. „Darüber hinaus befinden wir uns in exklusiven Verhandlungen für weitere spannende Assets, die voraussichtlich in Kürze erworben werden“, so Patrick Brinker, Head of Real Estate Investment Management (REIM) bei Hauck Aufhäuser Lampe.

Im Fokus der Suche nach weiteren Objekten stehen Gesundheitszentren mit den Nutzungsarten Arztpraxis, Physiotherapie, Reha und medizinischer Einzelhandel. Ergänzend können je nach Standort und Bedarf Bausteine der sozialen Grundversorgung integriert werden – wie altersgerechtes Wohnen, ambulante Pflege oder auch Kita. Vorzugsweise handelt es sich um Objekte zur Stärkung der ambulanten Versorgung, wie interdisziplinäre Gesundheitszentren, Ärztehäuser, MVZs, Praxiskliniken oder Quartierslösungen.

Der Fonds „H&A Soziale Infrastruktur“ wurde als offener Immobilien-Spezialfonds konzipiert und hat ein Zielvolumen von mindestens 350 Millionen Euro. Eine in die Anlagestrategie integrierte ESG-Strategie und das übergeordnete Ziel, Impact Investing zu betreiben, runden das Produktangebot ab, so Hauck Aufhäuser Lampe.