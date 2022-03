Kreditfonds immer beliebter, vor allem bei Versicherungen

Das zählt zu den Kernergebnissen einer gemeinsamen Online-Pressekonferenz mit Vertretern von Helaba Invest, BF Capital sowie Primera Advisors. Hauptgründe für diesen Wandel sind demnach die gestiegene Zurückhaltung der Banken seit Pandemiebeginn und das anhaltende Niedrigzinsumfeld.

Vor allem Versicherungen wenden sich demnach seit zwei Jahren der Assetklasse Real Estate Debt zu. Sparkassen und Volksbanken bewegen sich auch, aber zögerlicher, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Unternehmen.

Der Fokus liegt dabei auf Whole-Loan- und Mezzanine-Fonds, also Kreditfonds zur Übernahme der kompletten Fremdfinanzierung eines Objekts oder meist kurzfristigen (Zwischen-) Finanzierungen. Das Senior-Segment, also die erstrangige Beleihung bei entsprechend niedrigem Zinssatz, spielt nur eine untergeordnete Rolle.

Auch regulatorische Motive

Die Zielrenditen (IRR) liegen im Whole-Loan-Bereich bei sechs Prozent und im Mezzanine- beziehungsweise Preferred-Equity-Bereich bei acht Prozent. Kreditfonds finanzieren den Angaben zufolge in der Regel Immobilien in „Sondersituationen“. Damit sind in diesem Fall Projektentwicklungen, Grundstücksankäufe oder Value-Add-Objekte gemeint. Deutschland hinke beim Thema Real Estate Debt hinterher. In den USA und auch im Vereinigten Königreich ist das Segment schon seit Jahren etabliert.

Neben der Suche nach Rendite zählen zu den Beweggründen der Investoren auch regulatorische Motive. Real Estate Debt fällt demnach nicht in die aufsichtsrechtliche Immobilienquote. Diese ist bei vielen Investoren bereits ausgeschöpft. Real Estate Debt werde regulatorisch jedoch wie ein Fixed-Income-Produkt behandelt, also wie ein festverzinsliches Papier.