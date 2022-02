Patrizia bringt ersten „Impact“-Immobilienfonds

Der neue Patrizia Sustainable Communities I SCSp-RAIF soll mehrere tausend bezahlbare Wohnungen an rund 25 Standorten in und um europäische Großstädte bereitstellen. Dazu gehört sozialer Wohnungsbau ebenso wie zusätzliche soziale Infrastruktur, darunter öffentliche Einrichtungen wie zum Beispiel Bibliotheken, Kindertagesstätten und Gesundheitseinrichtungen, teilt Patrizia mit.

Der Fonds werde als „Impact Investing Fonds“ eingestuft, da er Wohnungen für „Schlüsselkräfte“ bereitstelle, die es sich nicht leisten können, in der Nähe ihres Arbeitsplatzes zu wohnen, sowie für Menschen, die auf der Warteliste für eine Sozialwohnung stehen. Darüber hinaus fördert der Fonds Patrizia zufolge die soziale Integration sowie das gemeinschaftliche Zusammenleben und reduziert den CO2-Ausstoß in den Communities, in die er investiert. Gleichzeitig strebe er attraktive Renditen an.

Erstes Projekt in Dublin

Mathieu Elshout, Fund Chairman und Head of Sustainability and Impact Investing bei Patrizia: „Als Fonds ist Patrizia Sustainable Communities nicht nur in Bezug auf seine nachhaltigen Anlageziele eng an Artikel 9 der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) der EU ausgerichtet, sondern auch mit Blick auf die strengen Offenlegungsanforderungen von Artikel 9.“ In Deutschland ist die SFDR auch als „EU-Offenlegungsverordnung“ bekannt.

Der Fonds, der vollständig mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen im Einklang stehe, biete Investoren eine zweifache Rendite. „Sie besteht einerseits aus einer finanziellen, risikoadäquaten Rendite und andererseits aus messbaren, positiven sozialen und ökologischen Erträgen“, so Elshout. Patrizia wolle „ein führender globaler Impact Investor im Bereich Real Assets werden, der bis 2035 einen bedeutenden Teil seiner Assets under Management in Impact Investments anlegt.“

Im Rahmen des ersten Closings Ende 2021 haben zwei dänische Pensionsfonds, AP Pension und PKA, dem Fonds insgesamt 125 Millionen Euro an Eigenkapital zur Verfügung gestellt. Zeitgleich erfolgte das Closing des ersten Seed-Investments: Der Bau von 290 Sozialwohnungen in Dublin (Irland). Insgesamt strebt der Fonds ein Eigenkapitalvolumen von 500 Millionen Euro an.