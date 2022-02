Patrizia kauft Objekt für neuen Publikumsfonds

Der Immobilienkonzern Patrizia hat ein Bürogebäude in Heidelberg erworben. Das Objekt soll in einen Publikumsfonds eingebracht werden.

Verkäufer sind Tristan Capital Partners CCP 5 LL Fonds und DW Real Estate, teilt Patrizia mit. Das Gebäude liegt in der Speyerer Straße in Heidelberg und ist mit der BREEAM-Note „sehr gut“ bewertet. Es bietet 25.960 Quadratmeter Büro- und Laborflächen sowie ein Fitnessstudio und rund 450 Tiefgaragenplätze.

Die Immobilie liegt an einer der Hauptverkehrsstraßen Heidelbergs in der Nähe des Hauptbahnhofs. Die Büroflächen sind zu 95 Prozent an verschiedene Unternehmen vermietet und lassen sich Patrizia zufolge in kleine Büroeinheiten von circa 340 Quadratmeter unterteilen. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge liegt bei knapp acht Jahren.

Andreas Heibrock, Geschäftsführer der Tochtergesellschaft Patrizia Grundinvest, hatte bereits angekündigt, dass Anfang des 2. Quartals ein neuer Fonds mit einer Immobilie in Heidelberg auf den Markt kommen soll.