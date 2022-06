Savills kauft Logistik-Immobilie von Biotope

Der international tätige Immobilien-Investmentmanager Savills Investment Management hat ein Distributionszentrum in Veghel in den Niederlanden für seinen European Logistics Fund 3 (ELF 3) erworben.

Verkäufer bei der Sale-and-Lease-back-Transaktion ist Biotope B.V., der Eigentümer des Mieters Udea BV, teilt Savills IM mit. Über das Investitionsvolumen ist Stillschweigen vereinbart worden.

Das 2019 erbaute Objekt umfasst rund 32.250 Quadratmeter Mietfläche. Savills zufolge erfüllt beziehungsweise übertrifft es mit 12,20 Metern lichter Höhe, fünf Tonnen pro Quadratmeter Bodenbelastung und 36 Laderampen die Anforderungen an ein modernes Grade A-Distributionszentrum.

Es ist vollständig und für einen Zeitraum von 15 Jahren an Udea BV vermietet. Das Unternehmen ist den Angaben zufolge Marktführer unter den Bio-Großhändlern in den Benelux-Ländern und beliefert unter anderem Bio-Supermärkte, Fachhändler und Gastronomiebetriebe.

20 Kilometer von Eindhoven

Das Objekt zeichne sich durch eine sehr hohe Energieeffizienz aus und verfügt über eine BREEAM-Zertifizierung „Excellent“. Knapp 80 Prozent der verbrauchten Energie stammt demnach aus erneuerbaren Quellen. Auf dem Dach sind Sonnenkollektoren installiert, zudem verfügt das Gebäude über wassersparende Sanitäranlagen sowie mehrere Ladestationen für Elektroautos und Fahrräder.

Das Distributionszentrum liegt im neu entwickelten rund 70 Hektar umfassenden Gewerbe­gebiet „De Kempkens“ in Veghel, etwa 20 Kilometer von Eindhoven entfernt. Weitere Objekte in Frankreich und Deutschland befinden sich in fortgeschrittenen Ankaufs­verhandlungen, so Savills.