Zwei Ankäufe und ein Verkauf bei Real I.S.

Die Asset Manager Real I.S. AG hat für seine Immobilien-Spezial-AIFs 119 Micro Living-Apartments in Hamburg sowie ein weiteres Logistik-Portfolio erworben. Eine Logistik-Immobilie in Bielefeld hingegen stieß das Unternehmen ab.

Für den Immobilien-Spezial-AIF „Real I.S Modern Living“ hat Real I.S. ein 119 Micro Living-Apartments umfassendes Gebäude in Hamburg erworben. Verkäufer ist die Advantum Real Estate Investment GmbH, München.

Das Objekt „Wöschenhof“ für studentisches Wohnen befindet sich im Hamburger Stadtteil Tonndorf und hat eine Gesamtmietfläche von etwa 5.300 Quadratmetern. Mieter ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), welche die Apartments Studenten der Universität der Bundeswehr, der Helmut-Schmidt-Universität, zur Verfügung stellt.

Vier Logistik-/Industrialgebäude

Außerdem hat Real I.S. für den Immobilien-Spezial-AIF „Themenfonds Deutschland II“ ein „Quarto“ genanntes Logistikportfolio von der W&B Projektportfolio GmbH erworben. Es besteht aus vier nach KfW-55-Standard geplanten Logistik-/ Industrialgebäuden in Essen, Remscheid, Stockstadt sowie Weilheim. Die rund 13.150 Quadratmeter (3.000 bis 3.800 Quadratmeter pro Objekt) und 120 Stellplätze (etwa 30 pro Objekt) umfassenden Immobilien sind langfristig vermietet und Teil des Filialnetzes des Marktführers im B2B Handel mit Fahrzeugteilen in Europa. Die Fertigstellung der Gebäude erfolgte zwischen 2019 und 2021.

Der Immobilien-Spezial-AIF „Themenfonds Deutschland II“ investiert seit 2017 in Core- und Core-Plus-Immobilien in Deutschland. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf den Sektoren Büro, Handel, ergänzt durch gemischt genutzte Immobilien, Logistikimmobilien sowie Hotels. Geplant ist ein Investitionsvolumen von etwa einer Milliarden Euro und eine Fremdkapitalquote von maximal 50 Prozent. Die Mindestzeichnungssumme beträgt eine Million Euro.

Verkauf in Bielefeld

Verkauft hat die Real I.S. AG hingegen eine 31.200 Quadratmeter umfassende Logistikimmobilie aus dem Bestand des Immobilien-Spezial-AIF BGV III in der Ludwig-Erhard-Allee in Bielefeld an ein von LaSalle Investment Management verwaltetes Individualmandat. Die in 2008 erbaute Immobilie ist langfristig an das Unternehmen Kühne + Nagel vermietet. Von der Gesamtmietfläche entfallen circa 4.000 Quadratmeter auf Büroflächen sowie 27.200 Quadratmeter auf Hallen- und Lageflächen.

„Mit dem Verkauf einer der letzten Immobilien aus dem BGV III konnten wir für unsere Investoren zum Laufzeitende des Fonds ein gutes Ergebnis erzielen. Über die gesamte Laufzeit hinweg konnten stets die prognostizierten Ergebnisse realisiert werden“, erklärt Tobias Kotz, Executive Director Client Relations and Capital Funding der Real I.S. AG. Erst Anfang Dezember wurde eine Büroimmobilie in Stuttgart aus dem Bestand des BGV III veräußert.

Darüber hinaus kündigt Real I.S. eine weitere Investitionsmöglichkeit an. Diese werde sich auf das Thema Logistik konzentrieren. Hier soll noch im 1. Quartal 2022 der Vertrieb starten.