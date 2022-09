LIP Invest sichert sich Neubau-Logistikimmobilie bei Berlin

LIP Invest, Anbieter von Immobilien-Spezialfonds für institutionelle Investoren in der Assetklasse Logistikimmobilien Deutschland, sichert sich in Oberkrämer im Gewerbepark Vehlefanz ein kurz vor Fertigstellung stehendes Distributionszentrum für einen seiner Logistik Fonds. Das Vorhaben wird von Panattoni realisiert. Ein Mieter steht schon fest.

Goldbeck ist als Generalunternehmer tätig. Im Ankaufsprozess des Forward Funding Deals wurde LIP rechtlich von Ashurst LLP, steuerlich von Ebner Stolz und bei der ESG Due Diligence von ES EnviroSustain unterstützt. Cushman & Wakefield übernahm die technische Due Diligence sowie das Baucontrolling.

Die Gesamtgebäudemietfläche beläuft sich auf 26.200 Quadratmeter und ist in 22.300 Quadratmeter Hallenfläche, 2.600 Quadratmeter Lagermezzanine sowie 1.300 Quadratmeter Büro- und Sozialflächen aufgeteilt. Außerdem werden rund 1.700 Quadratmeter befestigte Freilagerfläche und eine Vordachfläche von 660 Quadratmetern gebaut. Die 12,20 Meter hohe Halle ist in drei Units unterteilbar und wird über 42 Rampentore sowie drei ebenerdige Zufahrtstore angedient. Die Liegenschaft bietet 19 LKW-, 106 PKW- und 6 Sprinter- bzw. Wechselbrückenstellplätze.

Dank einer flächendeckenden Photovoltaikanlage leistet der Neubau zudem einen Beitrag für den Klimaschutz: LIPs Partnerfirma Avan Log Solar errichtet auf den Dachflächen der Logistikimmobilie eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 2,4 Megawatt.

Den so erzeugten grünen Strom kann der Mieter auch direkt beziehen. Darüber hinaus werden am Standort sowohl für PKW als auch LKW E-Ladestationen bereitgestellt und die Biodiversität der Liegenschaft mit Blumenwiesen, Insektenhotels und Nistkästen gefördert. Für die Immobilie wird eine Zertifizierung nach DGNB Gold angestrebt.

Sanitärgroßhändler SHK | Bergmann & Franz mietet langfristig

SHK Deutschland ist ein Zusammenschluss der Paulsen-, Detering sowie der Bergmann & Franz-Gruppe. Das traditionsreiche Familienunternehmen Bergmann & Franz ist im Bereich Sanitär, Heizung, Lüftung und Fliese tätig. Den Neubau wird das Unternehmen als Zentrallager nutzen und mietet daher langfristig. Der Mietvertrag ist als Green-Lease Vertrag vereinbart, sodass eine Zusammenarbeit im Sinne eines nachhaltigen Betriebs der Immobilie gewährleistet wird. In Oberkrämer wird Bergmann & Franz ein umfangreiches Warensortiment von bis zu 30.000 Artikel lagern und distribuieren. Außerdem wird das Großhandelsunternehmen einen kleinen Showroom sowie direkten Vertrieb vor Ort anbieten.

Für die Distribution ist der neue Standort mit seiner vorteilhaften Lage im Nordwesten der Hauptstadtregion sehr gut angesiedelt. Über die 1,5 Kilometer entfernte Anschlussstelle Oberkrämer besteht eine direkte Anbindung an den Autobahnring A10, der das Berliner Stadtgebiet umgibt und über den die vorhandenen Infrastruktureinrichtungen schnell zu erreichen sind.

„Berlin als einwohnerreicher Ballungsraum ist ein attraktives Absatzgebiet. Die erworbene Logistikimmobilie in Oberkrämer ist insbesondere für die Versorgung der Bevölkerung und der ansässigen Unternehmen mit Handelswaren gut geeignet. Es freut uns sehr, dass wir mit diesem drittverwendungsfähigen Neubau unser Portfolio weiter ausbauen können“, so Sebastian Betz, Geschäftsführer von LIP Invest.