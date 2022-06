Kehrtwende beim Atomausstieg?

Am 22. Mai 2022 kündigte die Europäische Kommission offiziell ihren REPowerEU-Plan an, der den Übergang der EU weg vom russischen Gas vorantreiben soll. Die Strategie stützt sich weitgehend auf den schnelleren Kapazitätsaufbau der erneuerbaren Energien in der EU, um die Gesamtgasnachfrage bis …