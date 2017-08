Dr. Peters zurück im Markt der Publikumsfonds

Die Dr. Peters Group aus Dortmund bietet privaten und institutionellen Anlegern nach einer Emissionspause einen neuen Alternativen Investmentfonds (AIF) an: Die Beteiligung an einem 3-Sterne-Hotel in Aachen.

Pächter und Betreiber des Hotels ist die Tristar GmbH aus Berlin, die bereits mehrere Hotels erfolgreich führt und eine expansive Strategie verfolgt, teilt Dr. Peters mit. Tristar betreibt das Hotel unter dem Namen „Hampton by Hilton Aachen Tivoli“, einer Marke der Hilton-Gruppe.

Beteiligungen an der DS 141 Hotel Aachen GmbH & Co. geschlossene Investment KG können ab 20.000 Euro zuzüglich fünf Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden. Die Laufzeit ist bis Ende 2030 geplant bei einem Investitionsvolumen von rund 22 Millionen Euro. Geplant ist eine Ausschüttung von rund fünf Prozent pro Jahr vor Steuern.

20 Jahre Pachtvertrag

Der Pachtvertrag mit Tristar wurde über eine Laufzeit von 20 Jahren geschlossen. Der Pächter hat die Option, zweimal um jeweils fünf Jahre zu verlängern. Tristar übernimmt sämtliche Betriebskosten sowie die wesentlichen Wartungs- und Instandhaltungskosten. Das Hotel wurde Ende Juni übergeben und am 4. Juli 2017 eröffnet.

Es verfügt über 164 Zimmer mit einer Mindestgröße von 20 Quadratmetern, einen Fitnessraum mit Blick über die Dächer Aachens, zwei Tagungsräume, eine Tiefgarage und eine offene Lobby mit angeschlossener Bar und Frühstücksraum. Die ersten Buchungszahlen sprächen für eine hohe Akzeptanz des Hauses, zudem seien bereits eine Reihe von Firmen-Vertragskooperationen geschlossen worden, so die Mitteilung.

Die Dr. Peters Group besitzt demnach eine langjährige Expertise im Anlagemanagement von Hotels und hat bereits 158 Millionen Euro in 20 Häuser investiert. Davon wurden 16 erfolgreich und mit attraktiven Renditen verkauft. Anselm Gehling, CEO der Dr. Peters Group: „In Zeiten von Niedrigzinsen planen wir auch in Zukunft neue Projekte mit langfristigen stabilen Auszahlungen für unsere Kunden.“ (sl)

Foto: Copyright Olaf Rohl Aachen