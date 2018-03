Immac kauft weiteres Pflegeheim inklusive Betrieb

Die auf Pflegeimmobilien spezialiserte Immac aus Hamburg hat eine vollstationäre Pflegeeinrichtung im niedersächsischen Brockel (Landkreis Rotenburg) erworben. Sie setzt damit ihre Strategie fort, nicht nur die Gebäude zu erwerben.

Mit dem Erwerb der Einrichtung durch Immac wurde zugleich der Betrieb der Einrichtung sowie ein ambulanter Dienst und zwei angegliederte Tagespflegeeinrichtungen vom bisherigen Eigentümer veräußert, teilt das Unternehmen mit.

Als neuen Betreiber konnte Immac demnach die Convivo gewinnen, mit der ein langfristiger Pachtvertrag über 25 Jahre für die Pflegeeinrichtung abgeschlossen wurde. Die anfängliche Jahrespacht legt dabei kalkulatorisch eine künftige Struktur von 53 Pflegeplätzen zu Grunde, um eine nachhaltige Einzelzimmerstruktur abzubilden.

Weitere Transaktionen geplant

Insbesondere bei der Übernahme kleiner bis mittelgroßer Einrichtungen bis etwa 100 Plätze im Zusammenhang mit Betriebsveräußerungen oder in besonderen Unternehmenssituationen wie Unternehmensnachfolge oder anstehenden Restrukturierungen im Immobilienbestand habe sich die Immac mittlerweile einen ausgezeichneten Ruf und eine hohe Expertise erarbeitet, so die Mitteilung.

Laut Andreas Jantsch, Teamleiter Transaktionen, strebt man allerdings nicht nur in diesem Segment bundesweit weitere Transaktionen an. Vielmehr solle die seit nunmehr mehr als drei Jahren sehr erfolgreich am Markt umgesetzte Neubau-Aktivität weiter ausgebaut werden. Hier seien bereits mehrere Standorte identifiziert und gesichert worden. (sl)

