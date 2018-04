Immac schließt sich mit Asset Manager aus Zürich zusammen

Mit Wirkung zum 29. März 2018 hat die Profunda Vermögen GmbH mit der Arundel AG, Zürich (Schweiz), eine Absichtserklärung über einen Anteilstausch (“Reverse Merger”) von Arundel, Immac Holding AG und HKA Hanseatische Kapitalverwaltung AG abgeschlossen.

“Mit diesem Schritt werden die Weichen gestellt zur Sicherung einer intensiven Expansion der Gruppe, verbunden mit dem Markteintritt in den Vereinigten Staaten von Amerika und dem kräftigen Ausbau des institutionellen Geschäftes in Europa”, heißt es in einer Mitteilung von Immac.

Die neu formierte Gruppe werde insgesamt rund zehn Milliarden Euro an Assets strukturiert haben und über Standorte in Zürich, London, New York, Dallas, Dublin, Graz, Hamburg und Mauritius verfügen. Vergleichbar mit der Hanseatischen sei Arundel ebenfalls ein reguliertes Finanzunternehmen, das in den USA, England, Mauritius sowie in der Schweiz reguliert sei.

Neben dem bereits in der Gruppe existierenden Geschäftsmodell könne Immac zukünftig einerseits die seit über 30 Jahren durch Arundel in den USA bestehenden Geschäftsbeziehungen und Kontakte in den Bereichen Immobilien und Energiewirtschaft für die Entwicklung des Publikumsfondsgeschäftes nutzen und für Privatanleger neue Fonds anbieten.

Institutionelles Kapital aus USA und Asien

Andererseits profitieren Immac und die Hanseatische davon, dass von Arundel akquiriertes und betreutes Kapital von institutionellen Investoren und Familiy Offices aus den USA und Asien für Investitionen in Immobilien in Europa zur Verfügung steht, so die Mitteilung. Durch die Kombination beider Vorteile planen die Immac Group und die Hanseatische, ab 2019 weit überdurchschnittlich zu wachsen.

Marcus H. Schiermann, als Geschäftsführer der Profunda Vermögen Gesellschafter der Immac Group und der Hanseatischen sowie Aufsichtsratsvorsitzender beider Unternehmen, soll nach Durchführung der geplanten Transaktion die Aktivitäten der neu formierten Gruppe als Mitglied des Verwaltungsrates bei Arundel weiterhin prägen.

„Bis auf die Erweiterung der Immac-Geschäftsfelder in den USA und die Übernahme des Managements von Teilen des institutionellen Geschäftes von Arundel durch die Hanseatische wird sich im Rahmen der geplanten Transaktion weder auf Ebene der Aufsichtsräte, noch des Managementteams oder der Mitarbeiter etwas ändern“, kündigt Schiermann an.

