LHI mit neuem Fonds zurück im Publikumsgeschäft

Die LHI Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH kündigt den Platzierungsbeginn eines neuen alternativen Investmentfonds (AIF) für Privatanleger an. Er investiert in vier Immobilien in Baden-Württemberg und Bayern.

Zwei der Immobilien liegen in Konstanz, eine weitere in Ludwigsburg. Das vierte Objekt wurde in Planegg-Martinsried, das zum Landkreis München gehört, erworben.

Der Vermietungsstand aller vier Immobilien liege bei nahezu 100 Prozent. Die Immobilien wurden demnach im Durchschnitt zum 17,3-fachen der Jahresmiete angekauft; die durchschnittliche Laufzeit der Mietverträge beträgt rund fünf Jahre.

Durchschnittlich 4,0 Prozent Ausschüttung

Der Fonds “LHI Immobilienportfolio II Baden-Württemberg und Bayern” hat ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund 33,5 Millionen Euro. Die Auszahlungsprognose beläuft sich anfänglich auf 4,5 Prozent pro Jahr. Durchschnittlich werden den Investoren 4,0 Prozent jährlich in Aussicht gestellt. Eine Beteiligung ist ab 10.000 Euro zuzüglich drei Prozent Ausgabeaufschlag möglich.

Die LHI-Gruppe wurde 1973 gegründet und verwaltet ein Investitionsvolumen von rund 18 Milliarden Euro für private und institutionelle Investoren (Stand Ende 2017). Einen Publikums-AIF hatte LHI zuletzt im Jahr 2015 aufgelegt. (sl)

