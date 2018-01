Patrizia bindet zwei weitere Fondsobjekte an

Der Asset Manager Patrizia Grundinvest hat eine Immobilie in Garmisch-Partenkirchen und ein Projekt in Dresden für neue Publikumsfonds erworben. In Vorbereitung ist zudem ein weiterer Fonds.

Auch im neuen Jahr wird die Serie mit Publikumsfonds fortgeführt, teilt Patrizia mit. So sei jüngst ein Wohn- und Geschäftsgebäude in der Innenstadt der oberbayrischen Tourismushochburg Garmisch-Partenkirchen für einen weiteren Publikumsfonds erworben worden, der die bisherigen Fondskonzepte durch eine zukünftig geplante Regionalfonds-Serie ergänzen soll.

Das Objekt aus dem Jahr 2008 verfügt über Wohnungen, Praxis- und Büroflächen sowie mehrere Gewerbeeinheiten auf rund 6.000 Quadratmetern Mietfläche und ist vollständig vermietet. Der Kaufpreis liegt bei knapp 18 Millionen Euro. Die Auflage des Fonds, der jährliche Auszahlungen von 4,5 Prozent für die Zeichner vorsieht, ist für das laufende Jahr geplant.

Platzierung 2017 fast verdoppelt

Außerdem hat Patrizia der Mitteilung zufolge noch kurz vor Weihnachten eine weitere Immobilie im Herzen der sächsischen Landeshauptstadt Dresden angekauft. Da es sich dabei um ein Bauprojekt handelt, werde dieser Fonds mit einem Eigenkapitalvolumen von rund 30 Millionen Euro jedoch erst im Jahr 2019 in die Platzierung gehen. In Vorbereitung sei weiterhin ein Fonds mit einem neuen innerstädtischen gemischt genutzten Stadtquartier in der Metropolregion Rhein-Ruhr.

Innerhalb der letzten zwei Jahre hat Partizia Grundinvest sechs Fonds mit einem Investitionsvolumen von über 400 Millionen Euro aufgelegt und innerhalb von 20 Monaten mehr als 200 Millionen Euro Eigenkapital platziert, so die Mitteilung. „Allein im vergangenen Jahr konnten wir das eingeworbene Eigenkapital gegenüber 2016 nahezu verdoppeln“, sagt Geschäftsführer Andreas Heibrock.

Fünf der Fonds sind bereits platziert. Aktuell können sich Anleger noch am Fonds „Kopenhagen Südhafen“ beteiligen, der in eine Wohnanlage in der dänischen Hauptstadt investiert. (sl)

Foto: Patrizia