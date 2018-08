Publity kauft in Schwaben zu

Die Leipziger Publity AG hat eine vollvermietete Büroimmobilie in Sindelfingen bei Stuttgart erworben. Das Multi-Tenant-Objekt wurde im Jahr 1992 erbaut und verfügt über insgesamt knapp 6.500 Quadratmeter Mietfläche.

Zu dem dreigeschossigen Gebäude gehören 206 Tiefgaragenstellplätze sowie zwölf Außenstellplätze, teilt das Unternehmen mit. Die insgesamt vier Mieter, wie die Fitnesskette Mc Fit und das Jobcenter des Landkreises Böblingen, haben das Objekt vollständig und jeweils großflächig angemietet.

Das 608. Objekt im Asset Management-Portfolio von Publity liegt an der Böblinger Straße im Gewerbegebiet von Sindelfingen, welches durch den Automobilhersteller Daimler geprägt ist. Die infrastrukturelle Anbindung des Objektes sei durch die Nähe zur Autobahn A81 und eine S-Bahnlinie in die Landeshauptstadt Stuttgart gegeben.

“Attraktive Ankaufsmöglichkeiten”

„Die Peripherie der Metropolregion Stuttgart bietet attraktive Ankaufsmöglichkeiten für Objekte mit Wertsteigerungspotenzial. Zudem suchen immer mehr Nutzer und Investoren in der unmittelbaren Umgebung der Metropole nach Alternativen. Davon profieren wir in der derzeitigen Marktsituation“, so Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der Publity AG. (sl)

Foto: Publity